兩會｜婁勤儉回應伊朗局勢：任何國家都沒有主宰他國命運的權力

十四屆全國人大四次會議今天（3月4日）在人民大會堂舉行新聞發佈會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。



土耳其記者提問稱，美國和以色列近期針對伊朗發動軍事行動，導致其領導人喪生。不久前，在委內瑞拉，世界目睹了一個主權國家的總統被拘捕。美國長期宣稱有意吞併格陵蘭島，這是丹麥在北冰洋的領土。隨着單邊主義和武力手段在國際關係中愈演愈烈，國際社會對全球治理體系崩潰及聯合國作用弱化深表擔憂。發言人對此有何看法？

大會發言人婁勤儉。（01直播截圖）

婁勤儉表示，中方高度關注伊朗局勢，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定，中方願為此繼續發揮負責任大國作用。

圖為2026年3月3日，伊朗首都德黑蘭一座警察局遭美以空襲，廢墟插有一面伊朗國旗。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

中方一貫認為，大小國家相互尊重、一律平等是歷史進步的要求，也是聯合國憲章首要原則。任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素。