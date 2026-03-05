兩會2026・直播｜2026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%至5%

十四屆全國人大四次會議於3月5日（周四）上午9時在北京開幕，國務院總理李強作政府工作報告，香港01為大家全程直播。



全國人大會議開幕，李強作政府工作報告。（香港01直播截圖）

2026年赤字率擬按4%左右安排

今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。

2026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%—5%

2026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%—5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。

《綱要（草案）》提出六方面109項重大工程

引領新質生產力發展方面，圍繞產業基礎能力和競爭力提升、新產業新賽道培育發展、前沿科技攻關、創新基礎能力提升提出28項工程。

構建現代化基礎設施體系方面，圍繞國家綜合立體交通網、新型能源體系、新型基礎設施、對外開放平台等提出23項工程。

促進城鄉融合發展方面，圍繞新型城鎮化建設、農業農村現代化建設提出9項工程。

保障和改善民生方面，圍繞社會主義文化繁榮發展、高質量教育體系建設、健康中國建設、優化「一老一小」服務、社會關愛服務提出25項工程。

推動綠色低碳轉型方面，圍繞碳達峰碳中和、環境質量提升、生態保護修覆提出18項工程。重點領域安全保障方面，圍繞糧食、能源安全等提出6項工程。

著眼建設生育友好型社會，健全人口服務體系；辦好人民滿意的教育，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；加快建設健康中國和體育強國，人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位占比提高到73%；促進高質量充分就業，完善收入分配制度，健全社會保障體系。

「十五五」時期數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到12.5%

《綱要（草案）》著眼高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，深入推進數字中國建設，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%。

全國人大會議開幕。（香港01直播截圖）

「十五五」規劃綱要草案提出20項主要指標

經濟發展方面，圍繞增長、結構、效率提出3項指標。其中，提出國內生產總值增長保持在合理區間、各年度視情提出。

創新驅動方面，圍繞創新投入及其成效提出3項指標。其中，提出全社會研發經費投入年均增長7%以上。

民生福祉方面，針對性提出就業、收入、教育、醫療、健康、「一老一小」等7項指標。綠色低碳方面，圍繞降碳減污、生態環保等提出5項指標。

其中，提出單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%，繼續推動重點領域綠色低碳轉型。安全保障方面，圍繞糧食、能源生產能力提出2項指標，著力夯實國家安全重要基礎保障。

地緣政治風險持續上升

國內生產總值平均增長5.4% 明顯高於全球平均增速

第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局

2025年是「十四五」收官之年。過去5年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，有效應對世紀疫情等超乎尋常的衝擊挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就，第二個百年奮鬥目標新徵程實現良好開局。

過去一年中國特色中國外交取得新成就

中國堅決反對保護主義和單邊霸凌行徑，堅定維護多邊主義和開放合作，堅定捍衛二戰勝利成果，提出全球治理倡議，推動構建人類命運共同體，在應對全球性挑戰和解決國際地區熱點問題中發揮積極建設性作用。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

全國人大會議開幕。（香港01直播截圖）

切實抓好民生保障 積極發展社會事業

出台穩就業支持政策，開展大規模職業技能提升培訓行動，重點群體就業保持穩定。推進教育強國建設三年行動計劃，推動高校學科專業調整，加強縣域普通高中建設。實施醫療衛生強基工程。完善兒科和精神衛生服務體系，全國二三級公立綜合醫院兒科服務實現全覆蓋。有效防控基孔肯雅熱等傳染病疫情。健全基本醫保參保長效機制，優化醫藥集採措施，推出商業健康保險創新藥目錄，長期護理保險制度覆蓋3億人。

漸進式延遲法定退休年齡改革穩妥實施。城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元，在全國實施個人養老金制度，開展養老服務消費補貼試點。持續推進社會救助擴圍增效，加強重度殘疾人托養照護，完善困境兒童福利保障措施。提高優撫標準。發展文化事業和文化產業，旅遊業活力顯現，國內出遊人次增長16.2%，入境旅遊人次增長17.1%。成功舉辦第九屆亞洲冬季運動會、第十五屆全國運動會，群眾體育賽事和全民健身活動蓬勃開展。

進一步深化改革開放 暢通國民經濟循環

實施全國統一大市場建設指引，出台新版市場準入負面清單，系統整治招標投標、招商引資領域突出問題，推進重點行業產能治理，綜合整治「內捲式」競爭成效顯現。開展要素市場化配置綜合改革試點。國有企業改革深化提升行動取得積極成效，出台進一步促進民間投資發展的措施。

加快加力清理拖欠企業賬款。有序推進自主開放、單邊開放，穩步擴大單方面免簽或全面互免簽證。加大穩外貿力度，進出口量穩質升，出口增長6.1%。出台穩外資行動方案，新設外資企業數量增長19.1%。實施自由貿易試驗區提升戰略，海南自由貿易港啟動全島封關運作。紮實推進高質量共建「一帶一路」，各領域務實合作水平不斷提升。

一年來實施更加積極有為的宏觀政策 著力穩定經濟運行

一年來，實施更加積極有為的宏觀政策，著力穩定經濟運行。年初就做好了應對複雜多變局面的充分準備，一季度經濟起勢有力、開局良好。

二季度以後，針對經濟運行中的新情況特別是美國加徵關稅衝擊，充分發揮存量政策作用，加力推出穩就業穩經濟等一系列新舉措，有力對沖了經濟下行壓力，保障了全年主要目標實現。

實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，擴大財政支出規模，加強重點領域財力保障，下調政策利率和存款準備金率，持續降低社會綜合融資成本。

持續用力穩樓市，合理控制新增房地產用地供應，因城施策調減限制性措施，下調個人住房公積金貸款利率，「保交房」任務全面完成。

綜合施策穩股市，資本市場回穩回暖、交易活躍。深入實施一攬子化債方案，有序置換地方政府存量隱性債務，持續壓減融資平台數量，地方債務結構不斷優化。

全國人大會議開幕。（香港01直播截圖）

中國人民有信心智慧力量戰勝一切艱難險阻

過去一年取得的成績來之不易。中國面對的是多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織疊加的複雜嚴峻形勢。實踐再次證明，堅持黨中央集中統一領導是應對一切困難、做好各項工作的根本保證，中國人民有信心有智慧有力量戰勝一切艱難險阻。

2025年中國發展向新向優、彰顯蓬勃活力

一年來，中國發展向新向優、彰顯蓬勃活力。新質生產力穩步發展，科技創新成果豐碩，人工智能、生物醫藥、機器人（機械人）、量子科技等研發應用走在世界前列，芯片（晶片）自主研發有了新突破，天問二號開啟「追星」之旅，北鬥規模應用全面拓展，雅下水電工程開工建設，首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列，國產大模型引領全球開源生態。

產業結構持續優化，高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長9.4%、9.2%，工業機器人、集成電路產量分別增長28%、10.9%，新能源汽車年產量超過1600萬輛，電動汽車充電設施突破2000萬個。單位國內生產總值能耗降低5.1%，生態環境質量持續改善。

2025年國內生產總值增長5% 總量達140.19萬億元

李強表示，一年來，中國經濟頂壓前行，展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元。

2025年主要目標任務順利完成

李強作政府工作報告表示，2025年是很不平凡的一年。黨的二十屆四中全會勝利召開，擘畫了未來五年中國發展的宏偉藍圖。

全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

全國人大會議開幕。（香港01直播截圖）