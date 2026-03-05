兩會2026・直播｜首場部長通道開啟　聚焦「十五五」發展目標

十四屆全國人大四次會議於3月5日（周四）上午在北京開幕後，現場舉行「部長通道」集中採訪活動，科技部、工信部部長及國資委主任回答記者提問。香港01為大家全程直播。



工信部部長李樂成。（香港01直播截圖）

中國世界第一製造大國地位進一步鞏固

工信部部長李樂成表示，2025年，中國工業增加值41.7萬億元，對經濟增長的貢獻率為35%，中國工業體系門類齊全的優勢、世界第一製造大國地位進一步鞏固。

科技部部長陰和俊。（香港01直播截圖）

2025年中國基礎研究投入佔比創歷史新高

科技部部長陰和俊表示，中國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10。2025年，全社會研發投入超過3.92萬億元，強度達到2.8%。基礎研究投入接近2800億元，佔比達7.08%，首次破7，創歷史新高。

中國芯片攻關取得新突破

陰和俊表示，人形機器人是大放異彩，在春節晚會上，從去年的扭秧歌、轉手絹到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示。開源大模型領跑全球，芯片攻關取得新突破，創新藥迅猛地發展。

推動科技創新和產業創新深度融合