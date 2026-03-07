兩會2026｜去年全年及今年春節假期　國內出遊人次與花費均創新高

十四屆全國人大四次會議今日（7日）舉行民生主題記者會。文化和旅遊部部長孫業禮會上表示，去年全年及今年春節假期，國內出遊人次與花費均創新高。



孫業禮表示，今年春節9天假期，國內旅遊人次5.96億、花費超過8000億元（人民幣．下同），創下了歷史新高。2025年，國內居民出遊人次超65億、同比增長16%以上，花費6.3萬億元、同比增長9.5%，也創造了歷史新高。

他又表示，將加強市場管理，整治文旅市場亂象。針對不良商家欺客「宰客」、強迫購物等違法違規行為，堅持「零容忍」、嚴監管，發現一起、處理一起，該處罰的嚴厲處罰，該停業的堅決停業整頓。

今年春節9天假期，國內旅遊人次5.96億。（央視新聞）

孫業禮進一步表示，要以文旅融合為主線，著力把旅遊業真正培育成民生產業、幸福產業、戰略性支柱產業。有兩個重要的著力點，一是智能化，要抓住智能化快速發展帶動服務消費的新業態、新場景、新產品、新模式層出不窮的好機會，推動傳統旅遊業叠代升級。二是融合化，推動文化和旅遊深度融合發展，培育出更多跟著演出去旅行、跟著非遺去旅行、跟著賽事去旅行，打造新的品牌。

下一步，文化和旅遊部門的主要任務，就是聚焦建設文化強國、旅遊強國，編制實施好「十五五」文化和旅遊發展規劃，主動對接國家發展戰略，把文旅放在黨和國家事業全局中去謀劃推動，更好發揮養心志育情操、賦能經濟社會發展的作用。