兩會2026｜國家衛健委：已有3300萬家庭領到育兒補貼

十四屆全國人大四次會議今日（7日）舉行民生主題記者會。國家衛生健康委員會主任雷海潮在會上介紹，截至目前已經有3300萬家庭領到育兒補貼。



雷海潮表示，中國政府為2022年1月1日以後、符合法律法規規定出生的嬰幼兒發放的育兒補貼，每年3600元人民幣，發放至3周歲。截至目前，已經有3300萬家庭領到育兒補貼。

他又指，2025年中國基層醫療衛生機構診療人次佔全年全國診療人次的比例達52.6%，基層醫療衛生機構連續5年實現診療人次和佔比雙提升。

雷進一步指，在「十五五」期間，將謀劃1000個左右的緊密型縣域醫共體的建設，進一步加強醫療衛生服務的連續性，特別是在地市，以地市為單元，推行建立轉診會診的中心，讓老百姓看病就診的連續性能夠得到持續改善。

「十五五」時期，將圍繞高質量發展主題，在衛生健康領域中，實施一系列重點工程，如醫療衛生強基工程、康覆護理擴容提升工程；將繼續采用巡回醫療、遠程醫療、互聯網診療等一系列的先進技術方式方法，來提升醫療衛生服務的公平性可及性，進一步夯實為民服務的健康根基。