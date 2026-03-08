兩會2026│王毅：民進黨當局是破壞台海和平穩定的禍根亂源

十四屆全國人大四次會議於3月8日（周日）上午10時，在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



（直播截圖）

談兩岸問題：民進黨當局是破壞台海和平穩定的禍根亂源

王毅說，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼「國家」。一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。

王毅說，民進黨當局是破壞台海和平穩定的禍根亂源。台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識。解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。

談南海問題：興風作浪不得人心

王毅在就南海問題答問時說，和平、合作、友好才是南海的新敘事，興風作浪不得人心，無事生非已沒有市場。

王毅說，希望菲律賓今年擔任東盟輪值主席國期間，能夠意識到自身肩負的責任，不以一己之利為惑，展現應有的擔當，為促進地區和平穩定發揮積極正面作用。

談中日關係：台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？

王毅在就中日關係答問時說，台灣事務是中國的內政，日本有什麼資格插手？中國的台灣地區出了事日本有什麼權力行使自衛權？所謂集體自衛權是否意味要掏空規定放棄交戰權的和平憲法？聯想到當年日本軍國主義曾以「存亡危機事態」為藉口對外發動侵略，不能不使中國和亞洲各國人民高度警惕和憂慮：日本要向何處去？

王毅說，今年是又一個80周年，即東京審判開庭80周年。東京審判，審的是人類良知，判的是歷史公正。已經發展壯大起來的中國和14億中國人民也絕不允許任何人再為殖民張目，為侵略翻案。

個別國家大搞關稅壁壘 最終將反噬其身

王毅在就經濟全球化答問時說，世界經濟遭遇逆風，全球化出現逆流。個別國家大搞關稅壁壘、脫鉤斷鏈，無異於抱薪救火，最終將反噬其身。

王毅在就中國經濟答問時說，大國之大，在於利天下。中國將擴大高水平對外開放，不僅承擔起「世界工廠」的責任，還要發揮好「世界市場」的作用。

王毅說，21世紀的國際舞台，不應再上演19世紀的舊戲碼。拉丁美洲的資源屬於拉美人民，拉美國家走什麼道路要由拉美人民自己選擇，與誰交朋友要由拉美國家自己決定。

王毅説，動盪與戰爭並不是巴勒斯坦民眾的宿命。同世界其他地區人民一樣，巴勒斯坦也有免於戰火、和平發展的正當權利。中國作為負責任的大國，我們會一如既往支持巴勒斯坦爭取民族合法權利的正義事業，推動國際社會還巴勒斯坦人民一個公道。

談中歐關係：築牆設壘只能孤立自己

王毅說，中歐合作的事實表明，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害經濟安全，築牆設壘只能孤立自己。

王毅說，我們樂見歐洲的朋友們走出保護主義的「小閣樓」，來到中國市場的「健身房」，到這裏來強筋壯骨，提升競爭能力。

中美改變不了彼此 但可以改變相處方式

王毅說，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，那就是秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，這才符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期待。

王毅説，兩國元首身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係歷經跌宕起伏實現了總體穩定。今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。現在需要做的是，雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾。

（直播截圖）

談伊朗局勢：拳頭硬不等於道理硬

王毅談到伊朗局勢時表示，伊朗局勢是當前國際局勢的焦點。中方秉持客觀公正態度，已多次闡明原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。面對陷入戰火的中東，這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中方願再次呼籲：立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。

王毅說，拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。

（直播截圖）

堅定反對一切單邊行徑和強權霸凌

王毅又說，今天的世界，百年變局加速演進，變革動亂相互交織，戰爭衝突此起彼伏。今天的中國，強國建設快馬加鞭，民族復興勢不可擋，國際影響與日俱增。

王毅說，中國堅定維護國際法治和公平正義，堅定反對一切單邊行徑和強權霸凌，堅定恪守並履行應盡的歷史義務，堅定站在歷史前進的正確一邊。