兩會2026｜趙樂際作全國人大常委會工作報告

3月9日，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。全國人大委員長趙樂際作全國人大常委會工作報告。



全國人大常委會工作報告顯示，一年來，全國人大常委會依法履行備案審查職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。對報送備案的2218件行政法規、監察法規、地方性法規、自治條例和單行條例、司法解釋、特別行政區本地法律進行審查，對公民、組織提出的6705件審查建議逐一研究並依法反饋，組織對影響民營經濟發展、不平等對待企業等規範性文件開展集中清理。

全國人大常委會工作報告顯示，一年來，全國人大常委會共審議法律、法律解釋、決定草案40件，通過其中24件，包括制定法律6件，修改法律14件，作出法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件。決定批准條約、重要協定9項。

3月9日，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。（央視）

全國人大常委會堅持正確監督、有效監督、依法監督，完善監督法實施機制，加強對憲法法律實施和「一府一委兩院」工作的監督，確保國家機關依法行使權力、履行職責，確保人民群眾民主權利、合法權益得到維護和實現。一年來，共聽取審議22個監督工作的報告，檢查5件法律實施情況，組織開展2次專題詢問、11項專題調研，作出1項決議。