兩會2026｜全國人大通過民族團結進步促進法　陸委會：抱持警覺

《民族團結進步促進法》預計在今年的全國人大會議通過後頒布實施。《民族團結進步促進法》有2756票贊成、三票反對、三票棄權。



3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。（新華社）

依《人民日報》報道的官方摘要，草案採「序言＋7章」體例，共64條。序言以「中華民族共同體的形成和發展」為敘事主線，第一章處理總體要求與重要原則，第二章則集中處理「構築共有精神家園」，明列社會主義核心價值觀、五個認同、五觀、中華文化傳承、學校教育、理論研究與宣傳教育，並在第15條明確規定國家全面推廣普及國家通用語言文字。這種寫法的意思其實已經很直白，即北京要處理的，不只是民族事務，而是「共同體」如何在教育、行政、文化與公共空間裡被日常化、制度化。

據《聯合早報》整理，這部新法草案全文共62條，其中逾20次提到被官方稱為最高領導人「重大原創性論斷」的「鑄牢中華民族共同體意識」概念，明確中國全面推廣普及「國家通用語言文字」（普通話和漢字）、推動學前兒童學會普通話、未成年人的父母應教育和引導孩子熱愛中共，以及針對中國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的境外組織和個人，將被追究法律責任等規定。

3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。

《香港01》此前也評論指出，《民族團結進步促進法（草案）》提交全國人大審議，若只把此法視作官方在民族工作領域的一部新法，判斷就很容易停留在表面。這部法真正值得注意的，不只是它寫進了哪些條文，而是為什麼選在今年這個時間點推出，同時該法又將如何在兩岸敘事中起到指導作用。

陸委會則指出，梁文傑表示，陸委會對《民族團結進步促進法》抱持警惕，原因在於其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

他並指出，該法律不僅適用於大陸境內，條文也提到，對於大陸境外不符合法律規定的個人與組織，也可依法制裁。換言之，影響範圍可能擴及美國、日本與台灣等地的歷史、宗教與文化界。

另外，針對媒體詢問陸委會是否掌握富察先前遭拘留方式、附加刑期，以及未來是否可能被限制出境、能否返台等情況，陸委會表示，相關情形均有掌握，但因涉及當事人及家屬權益，不便對外透露。