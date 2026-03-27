Logitech羅技宣傳片嘲中國消費者如狗網民怒罷買　官方緊急道歉

近日瑞士滑鼠製造商羅技（Logitech）官方賬號在抖音平台發佈推廣影片，配文「我一降價，你還不是像狗一樣跑過來」，隨即引發內地網民不滿，聲稱要棄用和抵制該品牌產品。



隨後，羅技中國發佈致歉聲明，稱爭議言論是代運營員工個人跳過了羅技中國的營銷材料及審核流程，擅自發佈。



羅技近日在抖音官方帳號發佈滑鼠宣傳影片，內容將消費者形容成狗。（抖音）

《界面新聞》報道，3月26日，羅技在抖音平台的官方賬號進行GPW3滑鼠宣傳，配文「當你說『我不會再花一分錢』時，我一降價，還不是像狗一樣跑過來」，内容更影射只要贈送簡單的小禮物，消費者就會花錢購買。

影片曝光後迅速點燃網民怒火，「羅技侮辱消費者」話題也衝上微博熱搜有網民指責品牌方缺乏對消費者的基本尊重，更有網民聲稱再也不會買羅技的產品。隨後影片被下架。

影片曝光後迅速點燃網民怒火。（網絡圖片）

羅技道歉稱代運營擅發 惟網民不買賬

當晚，羅技中國緊急發佈致歉聲明，「我們完全理解並感同身受每一位玩家的失望與憤怒，對此我們向廣大用戶致以最誠摯的道歉」。

聲明稱，「羅技G官方旗艦店」抖音賬號，是由羅技中國授權上海百事得電子有限公司運營，負責羅技產品在抖音渠道的銷售。經調查，此次違規內容是上海百事得電子有限公司員工個人跳過了羅技中國的營銷材料及審核流程擅自發佈，嚴重違反了羅技中國的品牌準則。

羅技中國表示將深刻檢討對授權店舖營銷行為的管理力度，堅決杜絕此類事件再次發生。

羅技創立於1981年，是全球領先的電腦外設和軟體產品製造商。（路透社）

然而道歉未能平息眾怒，有網民抨擊羅技在中國內地的定價長期高於香港、日本等，根本是在中國「割韭菜」。還有網民在社交平台留言：「既賺中國錢又罵消費者」、「還去買的自願當狗」、「它是嫌中國市場吃得太飽嗎」。

據公開資料，作為1981年起源於瑞士的電腦外設品牌，羅技在全球鍵鼠市場佔據超25%市場份額，僅中國用戶就超過3000萬。