上海科大教授為救子溺水遇險　搶救無效逝世年僅39歲

39歲的上海科技大學王晨輝教授，為營救孩子不幸溺水遇險，搶救無效於5月1日逝世。據《紅星新聞》引述知情人士消息，王晨輝教授是為救孩子而不幸溺水遇險，孩子最後安全獲救，但王晨輝卻永遠離開了。



王晨輝。（上海科技大學生命科學與技術學院）

5月3日，上海科技大學生命科學與技術學院發佈訃告稱，王晨輝教授因奮不顧身營救至親，不幸溺水遇險，經全力搶救無效，於2026年5月1日19時46分永遠離開了我們，終年39歲。

據《紅星新聞》引述知情人士消息，王晨輝教授當時是因救孩子而不幸溺水遇險，孩子最後安全獲救，但王晨輝卻永遠離開了。

王晨輝教授。（人民日報）

訃告。

公開信息顯示，王晨輝是助理教授、研究員、博士生導師，研究方向為成體幹細胞、腎臟損傷修復。

2004年，王晨輝選擇了去北京師範大學的生物專業，本科畢業後到北京生命科學研究所繼續攻讀博士學位，之後赴美國馬里蘭州巴爾的摩市，在美國科學院院士、HHMI研究員、卡耐基研究所胚胎系的Allan Spradling實驗室工作學習，利用模式生物果蠅探究腎臟功能及穩態維持的機制。

王晨輝教授。（農民日報）

有不少網民也在社交平台表達哀悼：「父愛如山，王教授一路走好！」「痛心惋惜，一路走好！」「那麼優秀的人才，正值當年，一路走好吧。」「痛心啊痛心！太年輕了…」