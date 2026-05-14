助青島港效率提升10%！百度決策智能體｢伐謀2.0｣逾2千家企業申請

5月13日，百度AI開發者大會在北京召開，亮點之一是AI Agent（智能體）的應用，百度發布多款智能體的更新和應用，其中專為企業級設計的自我演化決策智能體「伐謀」(Famou) 升級至2.0版本。



據了解，此次升級直接面向第一線業務專家，聚焦生產排程、物流規劃、工藝優化三大核心場景。今年5月伐謀首次在青島港應用，就幫助該港口的碼頭智能管控系統A-TOS，實現10.21%的絕對指標提升，未來將有機會廣泛應用於物流、零售等行業，更可以協助企業做業務決策和優化，目前已經有超過2000家企業使用。



百度開發者大會宣布自我演化決策智能體百度「伐謀」升級至2.0版本。（蔡苡柔攝）

百度創始人李彥宏時指出「伐謀」不只能夠做業務決策更可以自我演化，開幕式時他稱，「能驗證、能閉環，伐謀這樣的智能體就能無限進化」。

如何傳承老師傅經驗成為一大技術難點

據百度伐謀團隊表示，2.0版本主打不懂代碼的基層業務專家，甚至是一般企業主，都能透過自然語言的對話來解決業務難題。團隊形容，將難題交給「伐謀」，就像為企業配備由上百位頂尖算法工程師組成的專屬團隊；「系統能在短短幾天內，透過數百上千輪的內部算法疊代與試錯，推演出超越人類個體經驗的最佳解決方案」。

不過團隊也指出，針對各行業中「老師傅」難以言傳的業務和工作經驗，如何能夠挖掘出來並沉澱為可使用的AI資產是現在面臨的一大技術難題。據了解，伐謀希望透過獨創的「企業級記憶系統」將這些珍貴的業務經驗傳承下來，讓系統能夠更懂企業，方案能持續優化。

百度AI開發者大會。（蔡苡柔攝）

「伐謀2.0」在青島港自動化碼頭應用：效率提升10%

今年在青島港的自動化碼頭案例中，面對海量船隻、集裝箱、起重機與卡車的動態協同需求，「伐謀2.0」為港口輸出最佳的調度算力解方。它幫助全球首套碼頭智能管控系統A-TOS實現10.21%的絕對指標提升，大幅提高效率。

另外在零售業中，伐謀也能綜合考量天氣、節假日及運輸條件等多重變數，精準預測各門店銷量並規劃補貨策略，極大化降低缺貨率與物流調撥成本。

今年在青島港的自動化碼頭案例中，面對海量船隻、集裝箱、起重機與卡車的動態協同需求，「伐謀2.0」為港口輸出最佳的調度算力解方。它幫助全球首套碼頭智能管控系統A-TOS實現10.21%的絕對指標提升，大幅提高效率。（蔡苡柔攝）

針對許多企業憂心的使用AI的數據安全問題與資安隱患，百度伐謀產品團隊強調，伐謀在公有雲服務採取嚴格的帳號數據隔離，平台絕不會越權讀取客戶資訊，更不會對用戶系統進行侵入性操作或授權。

此外，數據保密性要求極高的國企或頭部企業，團隊更提供私有化部署方案，確保所有數據不出域，從物理層面給予最高級別保障。

同時，為滿足香港及跨國企業的需求，伐謀底層大模型具備強大的多語系理解能力，支援繁體中文及英文等資料輸入與應用。

此前，百度伐謀Agent 2.0已登頂機器學習權威基準MLE-Bench，在15道最難題目中拿下9項第一，超越搭載Claude-Opus-4.6等主流大模型的同類智能體。

內媒分析：伐謀正在激活中國產業鏈的「隱形金礦」

內媒《IT之家》指出，伐謀正在激活中國產業鏈的「隱形金礦」。報道指出，中國擁有41 個工業大類、207個工業中類、666個工業小類，是全世界唯一擁有全部工業門類的國家。

伐謀能通過直接對話、越用越懂、持續優化三大能力，讓數萬家製造企業的排產效率提升，讓港口、幹線、城市配送網絡的運力更高效，讓深加工產業的產品質量更優、成本更低，「一個百分點的優化提升，往往便能帶來百萬、千萬甚至上億的價值」。

值得關注的是，AI開發者大會上也發布通用智能體DuMate（百度搭子），被視為是有百度生態系的國產企業龍蝦（Openclaw），能操作軟體、處理文件，百度搭子DuMate產品經理稱目前DuMate的下載增長和留存率表現都十分出色。