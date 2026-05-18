01直擊｜優必選機械人亮相AI交流日　港企擬購：20萬成本平過人工

當前，以人形機器人為載體的「具身智能（Embodied AI）」正迎來產業爆發的前夜。5月15日，由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流2026」展會在香港會議展覽中心盛大開幕。作為「人形機械人第一股」的優必選（UBITECH）再次亮相，並帶來了旗下代表性的人形機械人「天工」及智能教育桌面級機械人「悟空」等多種機械人，吸引了大批參觀者諮詢。



有受訪者向《香港01》表示，人形機械人約20萬元的購置成本「怎麼算都平過人工」，公司正積極考慮引進。優必選香港辦公室總經理梁偉澤亦在展會現場向《香港01》記者指出，香港服務業正面臨嚴重的招聘難與老齡化，企業對自動化有迫切需求，「長遠而言，大範圍引進機械人作日常服務已是大勢所趨。」



「以前我們覺得普通服務型機械人外形比較圓潤，或者只是加個移動屏幕，看起來顯得有些笨拙。」從事IT（資訊科技）行業的參觀觀眾陳先生，在優必選展位前一邊端詳「天工」機械人的精細構造一邊向記者表示，香港現時聘請客服員工的成本非常高昂，他此次前來是希望物色一款機器人擔任公司的虛擬客戶服務（CS）崗位。

陳先生向優必選團隊提出優化建議稱，希望將人形機器人下身的雙腿簡化，改成固定式或輪式底座，「對於我們中小企而言，機械人不需要像人類一樣到處走動。保留上半身強大的智能交互與靈活身手，這樣性價比會更高。只要把它擺在前台，當有客人到訪時，它識得打招呼、遞送飲品、詢問來訪意圖並進行分流，甚至幫忙接聽電話，那就已經能發揮很大的效益。」

優必選本次帶來天工機械人。（香港01）

優必選本次帶來天工機械人，吸引不少民眾駐足觀看。（香港01）

同樣對人形機械人展現濃厚興趣的，還有來自金融行業的參觀觀眾Tiffany。她同樣詢問將人形機械人運用到公司前台、完成基礎及重複性行政工作的可能性。當談及企業最敏感的成本問題時，Tiffany直言「怎麼算都平過人工（比聘請人工划算）」。

Tiffany稱，「有了解過價格，他們說目前某一款的售價大概在20萬元左右。雖然量產時價格可能有變動，但聘請員工是一筆每個月都要固定投入的薪酬開支，還伴隨著勞工保險、福利和流失率等問題；而購買機械人屬於一次性的資本投入，加點後續維護，從長遠投資回報率來看，肯定平過人工，我們公司會認真考慮引進。」優必選展位負責人向其透露今年將推出針對寫字樓和商戶辦公場景的全新升級版，特別優化了在平地和地氈上行走的穩定性，屆時她會密切留意。

優必選香港區代理負責人Rocky向記者介紹，來AI交流日諮詢的群體除了教育界、科研院所之外，最多的正是來自香港「物流業」和「物業管理業（物管）」的企業代表。另外，亦有中央廚房及餐飲工場的業者詢問機器人能否在酒店協助前置物料準備。

優必選桌面級機械人悟空已進入香港中小學。（香港01）

對於商家最關心的安全與功能問題，Rocky提到：「很有趣，很多企業代表現在關心的不是機械人走得快不快，反而主動提出『走得慢沒關係，安全最重要』。因為要引進人形機械人，安全性是首要考量。」

目前，根據配置和功能的不同，優必選一台工業或科研級人形機械人的價格大約在人民幣30萬至150萬元之間，因應場景的複雜程度，優必選的大灣區與香港團隊會為客戶提供量身定制的AI訓練與技術支持。

機械人引入香港？ 長遠而言大勢所趨

近年，優必選的人形機械人「Walker S」系列已先後進入比亞迪（BYD）、富士康、吉利汽車等內地製造業巨頭的工廠實訓，負責汽車組裝、質量檢查等工序。那麼，香港本地同樣有一些現代化工廠或輕工業，未來「天工」這類大型工業機械人是否有機會引入香港的工廠工作？

對此，優必選香港辦公室總經理梁偉澤表示：「我諗暫時未有噉嘅安排（我想暫時還沒有這方面的安排）。」不過他解釋，人形機械人在工廠內與人類協同工作，目前需要極為龐大的「數據採集」。機械人雖然學會了做某一種特定的動作，但必須在指定環境、指定流水線上進行，「如果工廠環境突然改變，機械人可能就無法適應，實用價值就會大打折扣。」他指出，內地工廠規模巨大，能為研發提供充足的試驗場景，而香港本地的工廠普遍缺乏這種超大規模的數據採集場景。

優必選香港辦公室總經理梁偉澤。（香港01）

此外，香港空間應用上的限制，也是服務型機械人落地必須克服的痛點。梁偉澤直言：「香港地方細小小，室內環境普遍比較擁擠。如果機械人在太狹窄的地方走動，有時候大家會覺得有點佔地方、好阻地。」不過他強調，隨著香港人口老化與勞動力短缺日益嚴重，商業大廈前台接待員平均年齡已達50歲以上，護理和老人院舍單靠人力根本無法應付，長遠而言，大範圍引進機械人仍是大勢所趨。

香港AI教育「慢國內少少」

相比起工業應用的審慎，優必選在香港的AI教育布局則顯得大刀闊斧。今年，優必選在香港本地的重點發展計劃依舊以「教育先行」為主。現場展出的陪伴機械人「AI悟空」正是推動K12（中小學）人工智能教育的核心載體。展位負責人Rocky介紹，目前香港已有約20間學校引進了這款小型機器人，另有40至50間學校採用了另一款教學產品。

針對學校採購預算，梁偉澤表示，目前一部教學機械人的價格大概是幾千元，如果學校要買十多台建立一個常規班別，整體預算並不算太困難。而且配合香港政府近年推出的STEM及鼓勵學校購買人工智能教學工具的資助政策，不少小學積極響應。

優必選香港區代理負責人Rocky表示，目前香港已有約20間學校引進了「悟空」這款小型機器人。（香港01）

「對於年紀較小的學生來說，如果只讓他們在屏幕上看代碼或編程，他們很難理解什麼是AI。但在現實物理世界中，機械人就是最直接、最能具象化呈現AI技術的載體。」Rocky補充，這款機械人具備朗讀功能，把書本放在它面前就能帶領學生學習，能大幅提升小學生的學習衝勁。

梁偉澤亦坦言：「始終香港而家教育係慢國內少少（始終香港目前的AI教育進展相對國內慢了一點）。」

香港要當中國機器人出口的「超級大腦」

雖然香港缺乏大型製造業工廠，AI機械人基礎教育較內地稍慢，但在優必選的長遠戰略藍圖中，香港非但沒有缺席，反而扮演著無可替代的「大腦」與「門戶」角色。

梁偉澤指出，優必選目前正與香港各大高校開展前瞻性的科研項目，在香港科學園等地進行機器人前沿技術的研發，其中就包括機器人的「電子皮膚」、以及機器人情緒傳感與交互等。他表示，優必選的策略一直是希望人類能做到的事情，機械人也能做到。未來的機械人除了具備基本的聽力、視覺功能外，更要通過傳感器識別人類的表情，並給予相應的情感反饋，全面走向大眾市場。

此外，結合香港的獨特優勢，優必選正與多方合作計劃未來在北部都會區建立一個大型的機械人展廳。

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梁偉澤剖析了香港在整個國家機械人產業鏈中的定位：「放眼全球，目前只有中國擁有如此完整、能從零到整生產出高精度人形機械人的工業供應鏈。海外市場對此有龐大需求，而如何將兩者精準對接，正需要香港作為中間人。」

他指出，當海外客戶來到香港，可以在北部都會區的展廳直接體驗各式領先的人形機械人。由於機械人往往需要根據不同海外客戶的需求進行「二次開發」，香港高校與科研人才正好能提供強大的軟體技術支持。更重要的是，海外國家向中國購買機器人設備時，往往涉及繁複的國際認證（如電池安全認證等），香港具備與國際接軌的專業認證服務體系。

通過「香港研發、大灣區製造、全球化市場」的產業鏈條，香港將不再只是單純的技術應用地，而是成為引領中國具身智能與人形機械人走向國際市場的「超級聯繫人」與「研發大腦」。