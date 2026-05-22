神舟二十三號發射衝刺！　救助隊演練撤離：百分百保障航天員安全

神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區，計劃近日擇機實施發射。央視報道，5月20日，發射場區組織各單位展開全系統合練，從飛行準備、點火起飛到船箭分離實施全過程模擬演練，航天員則進行醫學檢查及各項流程演練，外界關注來自香港的航天員會否升空。



在神舟飛船發射待發階段，擔負著火箭臨射前航天員應急避險、緊急撤離等核心保障任務的航天員救助隊開展應急撤離保障演練。



中國載人航天工程辦公室今年2月曾公布，來自港澳地區的航天員，有望最早在今年執行太空站飛行任務。當局至今未公布兩名港澳航天員身份。據2024年警隊內流傳消息，入選的香港載荷專家，為時任女總督察（現女警司）黎家盈。

神舟二十三號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體16日轉運至發射區。（新華社）

5月16日上午，神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區。（中國航天報）

常態化開展全流程、全要素備用撤離演練

《央視新聞》報道，演練緊貼真實任務場景，隊員們著裝整齊、反應迅速，嚴格按照既定預案快速就位。演練中，隊員們從快速穿戴防護裝備、精準判斷車裏工況到熟悉操作逃逸通道、操縱防爆電梯、模擬塔架緊急避險，整套動作連貫規範。

航天員救助隊開展應急撤離保障演練。（央視新聞）

酒泉衛星發射中心張致旭表示，針對神舟二十三號發射任務，「我們常態化開展全流程、全要素、多級備用撤離演練，反覆打磨每一處保障細節，結合塔架結構特點和任務籌備預案，熟練掌握多種撤離保障方式。所有訓練和預案都是萬全儲備、備而待用，目的是構建安全保障體系，百分百保障航天員安全。」

制定多套撤離備用模式及撤離預案 處於最佳備戰狀態

為實現全面覆蓋安全保障，航天員救助隊搭建起「塔架首輪避險+避險室二次撤離」的完整安全保障鏈路。兩套塔架撤離備用模式分別為逃逸滑道備用撤離和防爆電梯備用撤離，適配極速響應及常規平穩兩種場景，各有優勢、互為補充，可實現有序、安穩的人員避險轉移。

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在常態化塔架避險待命的基礎上，航天員救援隊預設避險室二次撤離預備流程，全方位夯實任務安全保障基礎。

在完善安全避險室最後的保障方面，航天員救助隊制定兩種標準化遠距離後備撤離預案，分別是出井撤離至技術區和沿電纜通廊撤離至技術區，兩路通道同步佈設、互為備用。

張致旭表示，「全體隊員已完成多輪次專項合練和全流程推演，所有人員、裝備、預案已全部處於最佳備戰狀態。」

圖為2025年4月24日，搭載神舟二十號太空船的長征二號F火箭從酒泉衛星發射中心發射。（China Daily via REUTERS ）

據此前報道，5月16日，神舟二十三號船箭組合體上周六已轉運至酒泉衛星發射中心發射區，計劃近日擇期發射。20日發射場區今日組織各單位進行全系統合練，在統一調度下，火箭、飛船等分系統進行功能檢查，從飛行準備、點火起飛到船箭分離，實施全過程模擬演練。

演練中航天員系統也開展了乘組醫學檢查等準備工作，對出征儀式、艙內狀態設置、進艙後流程等任務，進行了演練。所有流程和操作都一次到位，精準無誤。