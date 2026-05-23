山西沁源煤礦瓦斯爆炸8死　38人仍困井下　習近平：全力救治傷員

5月22日19時29分，山西長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸事故，造成重大人員傷亡。國家主席習近平今日（23日）作出重要指示，要求全力救治傷患、科學組織搜救，堅決防範遏制重特大事故發生。



據了解，事故發於22日晚間7時29分，涉事煤礦為通洲集團留神峪煤礦。事發時，井下有247人正在工作。截至今日（23日）早上6時，救出201人，死亡8人，井下38人正在全力搜救。事故原因正在進一步調查中。



習近平對事故高度重視並作出重要指示，要求全力救治傷員，科學組織搜救，妥善做好善后處置工作。要查明事故原因，依法嚴肅追責。

習近平強調，各地區各部門要汲取事故教訓，時刻繃緊安全生產這根弦，深入排查整治各類風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。當前正值汛期，要加強應急值守，紮實做好防汛救災工作，切實維護人民群眾生命財產安全。

國務院總理李強指出，要全力搜救被困人員、救治傷員，做好善後工作，及時準確發布信息，盡快查明事故原因並依法依規嚴肅問責。國務院安委辦要進一步督促指導各地各有關方面強化安全生產責任落實，切實抓好重點行業領域安全隱患排查整治，堅決防範重特大事故發生。

國務院副總理張國清率有關部門負責人趕赴現場指導救援處置工作。目前，有關工作正在進行中。