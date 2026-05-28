黎家盈｜神舟二十一號和二十三號乘組交接　移交中國空間站鑰匙

據新華社28日報道，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟二十三號乘組移交了中國空間站的鑰匙。已進駐空間站超過200天的神舟二十一號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章將於近日乘神舟二十二號載人飛船返回地球。



2025年12月9日18時45分，經過約8小時的出艙活動，神舟二十一號乘組航天員張陸、武飛、張洪章密切協同，圓滿完成第一次出艙活動，完成了神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照等任務。這是12月9日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的神舟二十一號乘組航天員張陸與武飛（右）在艙外工作的畫面。（新華社）

圖為2026年5月25日，在北京航天飛行控制中心飛控大廳拍攝的實時畫面，顯示神舟二十一號航天員乘組、神舟二十三號航天員乘組拍攝「全家福」照片。（新華社圖片）

據此前報道，5月27日，東風著陸場進行的最後一次全系統綜合演練。此前，東風著陸場已組織完成搜救分隊通信聯調、空地協同搜救訓練等。

據介紹，神舟二十二號載人飛船預計著陸時間為黃昏時段，搜救處置工作經歷晝夜交替，後送時間為夜間。著陸場將繼續沿用前期夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保著陸場整體照明亮度充足，視野清晰，能夠保障晝夜連貫作業。

2026年4月16日，神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙活動。（央視截圖）

目前，3名航天員在軌時間近7個月，這對出艙轉運、醫監醫保等提出了更高要求。為此，酒泉衛星發射中心醫監醫保人員在演練中嚴守規範、精細操作，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。

公開資料資料顯示，東風着陸場位於於內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗，具體地點是該自治區西部巴丹吉林沙漠深處，也就是在酒泉衛星發射中心的東南面。

東風着陸場。（央視新聞）

東風着陸場面積達到2萬平方公里，是四子王旗着陸場的10倍，它的地形地貌以沙漠、山地、草湖、戈壁為主，它同樣是空氣乾燥少雨，範圍內也幾乎沒有煙，有利於搜救人員對太空人快速救援。