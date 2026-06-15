告別內捲？浙江小縣取消中考選拔引關註　網民冀推廣官方揭原因

浙江舟山嵊泗列島於2025年取消了中考選拔，全員可以直升普通高中。內地中考季將至，「小縣城取消中考選拔全員直升高中」的話題衝上內地微博熱搜，引發極大關注。



浙江小縣取消中考選拔引關註。（海報新聞）

浙江小縣取消中考選拔引關註。（海報新聞）

中考是什麼？

中考全稱為初中學業水平考試，由初三（中三）學生參加。內地大部分地區普遍實行中考「五五分流」：只有一半人能上普通高中，其餘人則是會選擇職業學校等。

浙江小縣取消中考選拔引關註。（海報新聞）

為什麼嵊泗縣要取消中考？

據《海報新聞》報道，嵊泗縣全縣僅一所普通高中、一所職業中學，每年初中畢業生僅300人，普通高中的學位並不緊張。

浙江小縣取消中考選拔引關註。（海報新聞）

浙江小縣取消中考選拔引關註。（海報新聞）

嵊泗縣教育局職員稱，取消中考選拔制度是破解人口小縣教育發展難題的務實之舉。長期面臨生源外流困境，該縣改革的核心訴求是「留住學生」。當地官方統計數據顯示，中考新政落地後，2025年秋季學期縣域生源外流比例較5年前下降近10個百分點。

浙江小縣取消中考選拔引關註。（海報新聞）

浙江小縣取消中考選拔引關註。（海報新聞）

「小縣城取消中考選拔全員直升高中」的話題衝上內地微博熱搜，引發極大關注。有網民表示羨慕：「這種好事怎麼沒讓我遇上。​」「能全國推廣嗎？」「希望普及吧，都到高中再選拔分流，初中孩子走出社會能幹什麼。」