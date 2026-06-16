有片│江蘇私家車狂飆連環撞　6旬清潔工夫妻慘死　男司機棄車逃逸

15日江蘇連雲港發生一宗致命車禍。一輛私家車疑在路上以極快速度行駛，連環撞多輛車，並將兩名正在掃街的清潔工撞飛，造成兩名清潔工當場不治。當地政府部門工作人員表示，遇難的兩名清潔工是一對夫妻，60多歲。



有目擊者指，涉事男司機事後棄車逃去，車上有喝酒女乘客企圖｢頂包｣。



有閉路電視畫面顯示，兩名清潔工被一輛私家車撞飛。（瀟湘晨報）

車禍現場觸目驚心。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報道，事發於15日清晨，有閉路電視畫面顯示，兩名清潔工當時正在路旁清掃街道，一輛環衛三輪車停在他們旁邊。此時，一輛私家車以極快的速度馳來，並頂着一輛客貨車殘骸，瞬間將兩名清潔工和環衛車撞飛。車禍現場觸目驚心，當時客貨車嚴重變形，肇事車車頭車尾破損，環衛車殘骸散落在路上。

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事後有爆料者稱，事發時他正在十字路口等候紅綠燈，突然聽到後方傳出巨響，隨即一塊碎了的環衛工三輪車殘骸在他右側飛過。緊接著，肇事私家車便從後猛烈追撞其座駕，導致他的車後部被撞得變形，被後保險槓彈開。

現場圖片顯示，客貨車嚴重變形，肇事車車頭車尾破損，環衛車殘骸散落在路上。（瀟湘晨報）

爆料者看到肇事車內有兩女一男，都是年輕人。他目擊男司機下車後便逃離現場，而留在車上的兩名女乘客中，其中一人「喝酒喝昏頭了，說是她開的車」。他稱，現場有一輛嚴重變形的客貨車，事故發生後，救護車先來但很快走了，接着殯儀館的車駛至。

當日晚間，灌南縣殯儀館事後證實，早上確從灌河路接走兩具遺體。灌南縣公安局則表示已知悉事件，後續將有統一回覆。

另據《大河報》報道，16日灌南縣有關政府部門工作人員表示，遇難的兩名清潔工是一對60多歲的夫妻。有附近商戶稱，他認識這對清潔工夫妻，人很好住在附近。他還説，當時他的車子離事故地有30多米，但也受損了。