深圳八大金剛崛起　產值破2千億全速衝刺｢人形機械人第一城｣

《經濟參考報》22日發文《深圳機器人「八大金剛」迎來「雙擊時刻」》。被譽為「中國創新之都」的深圳，近年憑藉在電子信息與精密製造領域的優勢，正全速衝刺「人形機械人第一城」。目前，深圳機械人產業已經躍起優必選、樂聚智慧、榮耀、越疆科技、眾擎、帕西尼、智平方、自變量8家標誌性的人形機械人企業，被稱為 「八大金剛」。



文章指，隨着榮耀機械人在馬拉松比賽中「橫掃千軍」和樂聚智能啟動IPO為標誌，深圳機械人產業正迎來業績與估值的「雙擊時刻」。



綜合開發研究院（中國·深圳）常務副院長郭萬達指出，2025年深圳機械人產業總產值高達2426億元（人民幣，下同），以20.56%的增速創下新高，其產業產值、企業總數、上市公司數量及投融資事件總數，均高居全國首位。



4月在2026北京亦莊人形機械人半程馬拉松上，榮耀機械人包攬比賽前六名。（深政觀察）

深圳機械人產業已躍起優必選、樂聚智慧、榮耀等8家標誌性的人形機械人企業，稱爲 「八大金剛」。（深政觀察）

2025年深圳機械人產業總產值高達2426億元。（深政觀察）

2026年深圳機械人產業好消息連連，4月在2026北京亦莊人形機械人半程馬拉松上，榮耀機械人包攬比賽前六名，機械人「閃電」打破了人類半程馬拉松紀錄。

5月，樂聚智慧的創業板IPO申請獲深交所受理，公司擬首發募資26億元，成為創業板第四套上市標準的首單申報企業。這說明樂聚智已獲得資本市場認可，場內場外的雙重突破意味着深圳機械人產業跑進新賽道。

綜合開發研究院（中國·深圳）常務副院長郭萬達稱，深圳作為中國機械人產業的先發地，已形成從核心零部件到整機製造的完整產業鏈，實力穩居全國第一方陣。據統計，2025年，深圳機械人產業總產值達2426億元，創歷史新高，產業產值、企業總數、上市公司數量及投融資事件數量均居全國首位。

｢八大金剛｣崛起，深圳全速衝刺｢人形機械人第一城｣。（經濟參考報）

深圳「八大金剛」

目前，深圳機械人產業已經躍起優必選、樂聚智慧、榮耀、越疆科技、眾擎、帕西尼、智平方、自變量8家標誌性的人形機械人企業。

這「八大金剛」既有擅長群體協作完成車間工作的「打工人」，也有馳騁賽道摘得馬拉松冠軍的「運動員」，從大腦分析到小腦控制，它們各展所長、各擅勝場，組成遠近聞名的「金剛矩陣，帶給人類越來越多的「機械人震撼」。

憑藉日漸清晰的商業模式與量產交付能力，深圳機械人產業迎來業績與估值「雙擊時刻」。其中，優必選最新市值近500億港元，越疆科技最新市值115億港元，眾擎、帕西尼、智平方、自變量等企業估值也悉數突破100億元。深圳人形機械人的商業化步伐越走越快，正大步邁向「人形機械人」第一城。

深圳人形機械人的商業化步伐越走越快。（經濟參考報）

自主研發築牢技術護城河

自主創新用硬核技術建立領先優勢是深圳「八大金剛」在市場中成長壯大的根源所在。在小腦控制端，具備靈巧的遠動能力是人形機械人企業實現商業化應用的前提。

以深圳人形機械人新秀榮耀在北京亦莊馬拉松中一戰成名為例，其中榮耀齊天大聖隊自研人形機械人「閃電」以50分26秒的成績奪得冠軍，大幅超越烏干達名將基普利莫57分20秒的人類半馬世界紀錄，這意味着深圳機械人折射出其完善的系統性研發與工程化能力。

深圳 「八大金剛」技術硬實力是實現領先的關鍵因素，比如眾擎機械人實現小腦運動控制算法和底層硬件全棧自研，重點落地導覽導購、巡邏巡檢、工業物流及AI教育四大場景；智平方研發從桌面到開放環境，從單臂到全身協同，從簡單任務到長程推理能力的視覺-語言-行動大模型，讓機械人在全身協同控制和全場景任務覆蓋中高效交互與自主行動。

強大供應鏈跑出「深圳速度」

全球獨有的完整產業配套體系，使深圳機械人企業得以持續量產與迭代優勢，強大本地供應鏈保障能力，成為「八大金剛」崛起的產業重要支撐。

深圳圍繞供應鏈體系在機械人感知、控制、驅動、傳動、執行、結構以及能源通信以及雲端大腦等領域，構建起完善的供應能力。

完善的供應鏈保障讓深圳人形機械人企業商業化落地加快。今年4月，樂聚智慧正式啟用深圳首條人形機械人中試產線，為未來的大批量生產制定標準化的作業流程，同時還在在佛山聯合東方精工打造了國內首條萬台級人形機械人自動化產線，構建起「深圳研發+中試」「佛山製造+量產」的完整製造死循環。

「八大金剛」中，帕西尼感知是唯一的核心零部件企業。從觸覺傳感器到數採工廠，核心硬件外加訓練數據雙向賦能，該企業在國內與比亞迪、京東等龍頭企業深入合作，應用於汽車產線、物流分揀等核心場景。同時成為英偉達、Meta等全球頭部企業的合作夥伴，實現了全球市場份額領先。

資本瘋狂追捧 深企上演「競速時刻」

「八大金剛」的發展前景備受投資機構追捧。現時已有兩家成功發行上市，優必選是「人形機械人」第一股，2023年12月登陸香港交易所主板上市；越疆科技2024年12月在港交所上市，成為港股「協作機械人第一股，其又在今年提交創業板IPO申請獲深交所受理，成為粵港澳大灣區首單「H回A」案例。

近日，創業板深化改革落地，第四套上市標準正式啟用，盈利能力不再是評判企業價值的唯一指針，提升了市場對於硬科技成長型企業的包容性。樂聚智能成為首家選擇使用創業板第四套標準申請上市的企業，其上市擬募集資金約26億元。

隨着資本市場支持新興產業和未來產業的能力持續增強，股權投資項目有了更加明確的退出路徑，智平方、自變量等以大腦技術見長的深圳機械人初創企業短短三年內融資超過10次，備受投資機構與產業資本追捧，估值迅速升溫超過100億元。

據了解，深圳機械人產業融資活躍度持續領跑全國，2025年全年完成融資事件167起，全國佔比超過22%。截至2025年底，深圳已匯聚機械人上市企業34家，擁有獨角獸企業9家。