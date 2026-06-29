內地：西太平洋熱帶擾動逐步發展　華南本周或迎今年首個登陸颱風

內地預報，未來10天南海及西太平洋將有1至2個颱風或熱帶低壓生成，其中一個可能影響華南沿海。據中國氣象局旗下中國天氣網分析師指出，菲律賓以東洋面的熱帶擾動正逐步發展，有較大機會發展為颱風，有機會於本周後半段登陸華南。與此同時，廣東未來兩日先迎高溫天氣，周末前後降雨轉趨頻密，市民需留意天氣變化。



熱帶擾動醞釀中 颱風最快本周登陸

據中國氣象局旗下中國天氣網指，目前南海及菲律賓以東洋面各有一個熱帶擾動正在醞釀。氣象分析師孫倩倩表示，南海的擾動未來可能減弱消散，而菲律賓以東洋面的擾動則有較大機會發展為颱風，並可能於本周後半段在華南沿海登陸。不過，颱風的後期路徑仍存在不確定性，需密切關注。

菲律賓以東洋面的擾動（紅圈位置）有較大機會發展為颱風。（中國天氣）

從歷史數據來看，6月開始颱風生成數量明顯增多。常年平均八成以上的初颱風（即當年登陸中國的首個颱風）在6至7月登陸，其中6月下旬和7月上旬登陸的比例最高，達27次。登陸地點方面，廣東最受「青睞」，過去76年中有35年初颱風登陸廣東，佔總數46%。

深圳周末降雨轉頻

廣東省氣象台預計，今日（29日）白天南部沿海和珠三角中西部仍有較明顯降水，夜間起降水減弱。明後兩日（6月30日至7月1日），全省大部分市縣高溫天氣轉趨明顯。

明後兩日（6月30日至7月1日），廣東全省大部分市縣高溫天氣轉趨明顯。（廣東天氣）

深圳市氣象台消息指，本周前中期受副熱帶高壓控制，降雨減弱、漸趨炎熱；展望周末前後降雨又轉趨頻繁。