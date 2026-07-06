中國海軍試射潛射戰略導彈　美媒引專家：最有可能試射的是巨浪-3

新華社報道，在7月6日，解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。



中方並未說明試射的導彈型號，美媒《紐約時報》引述專家稱，中國軍方最有可能試射的是巨浪-3（JL-3）。



去年，中國在「九三閱兵」上展示了巨浪-3導彈。（新華社）

在去年北京舉行的「九三閱兵」上，展示了巨浪-3（中）。（香港01直播截圖）

《紐約時報》報道，佛蒙特州明德學院研究中國核武器現代化進程的學者劉易斯（Jeffrey Lewis）受訪表示，他認為中國軍方最有可能試射的是巨浪-3（JL-3），這是一種設計用於從潛艇發射的新一代洲際彈道導彈。

去年，中國在北京舉行的「九三閱兵」上展示了巨浪-3導彈。

報道指，劉易斯表示，最新這次試射表明，中國在未來幾年將加快具備核打擊能力武器的試射。

劉易斯表示，「這預示著一個新的測試時代，每種系統都有機會大放異彩，」他指的是中國日益擴大的新型具備核能力的導彈陣列。

劉易斯稱，從歷史上看，中國試射洲際彈道導彈的次數比其他國家少。劉易斯說：「我認為這曾是出於政治考慮，但現在政治環境已經發生了變化，我想他們正在採取一種進行更多測試的策略。他們現在願意為此付出政治代價，而在過去他們是不願這麼做的。」

軍媒：潛射彈道導彈為二次核打擊的主要力量

軍媒《解放軍報》曾發文介紹，潛射彈道導彈是指由潛艇搭載和發射的彈道導彈，通常配備核彈頭。較好的發射隱蔽性和巨大的毀傷力，使潛射彈道導彈成為二次核打擊的主要力量。報道稱，二次核打擊能力是指一個國家在遭受敵方核打擊後，仍然具有使用核武器進行反擊的能力。按照相關理論，一個國家如果具備二次核打擊能力，就可有效威懾和遏止敵方，讓其不敢實施戰略核打擊。