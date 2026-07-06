中國試射潛射戰略導彈　官媒引專家：極可能是巨浪-3射程逾萬公里

新華社報道，在7月6日，解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。



中方並未說明試射的導彈型號，官媒《環球時報》引述專家稱，巨浪-3（JL-3）導彈的可能性極高，該型洲際導彈射程可達一萬公里以上。



去年，中國在「九三閱兵」上展示了巨浪-3導彈。（新華社）

《環球時報》報道，對於本次試射的潛射洲際導彈型號，軍事專家宋忠平判斷巨浪-3導彈的可能性極高。在2025年抗戰勝利80周年閱兵（「九三閱兵」）中，巨浪-3潛射洲際導彈已正式公開亮相。他認為，此前該型導彈已完成高彈道、低彈道等多項試驗，亟需開展近似全程彈道試驗，全面校驗整套武器系統的彈道性能與實戰可靠性。

軍事專家張軍社分析，「作為我國自主研發的第三代潛射洲際導彈，巨浪-3已成為海基核威懾體系的中堅力量。」張軍社指，該型洲際導彈射程可達一萬公里以上，射程覆蓋南太平洋至太平洋東部海域，戰略震懾能力極強。

此外，張軍社分析，中國現役戰略核潛艇型號已經公開報道的包含092型、094型、094改進型及更新迭代型號。本次試射潛艇既有094型及改進型的可能，也不排除更新款先進戰略核潛艇。

094戰略核潛艇。（網絡圖片）

張軍社認為，本次試射意義深遠。「在『三位一體』核力量體系中，戰略核潛艇被國際公認為最穩固、最可靠的二次核反擊平台。核潛艇可以長期水下機動巡航，活動軌跡難以被探測鎖定，戰場生存能力極強。即便本土陸基、空基核平台遭遇壓制，深海部署的戰略核潛艇仍具備完整的核反擊能力。」

張軍社表示，本次潛射戰略導彈試射，完整驗證了水下機動、水下發射、遠程制導等全流程作戰鏈路，充分證明解放軍海基核力量可在太平洋廣闊公海任意點位，實施穩定、可靠的戰略反擊。

在去年北京舉行的「九三閱兵」上，展示了巨浪-3（中）。（香港01直播截圖）

美媒引專家：中國在未來幾年將加快具備核打擊能力武器的試射

美媒《紐約時報》報道，佛蒙特州明德學院研究中國核武器現代化進程的學者劉易斯（Jeffrey Lewis）受訪表示，這次試射表明，中國在未來幾年將加快具備核打擊能力武器的試射。

劉易斯表示，「這預示著一個新的測試時代，每種系統都有機會大放異彩，」他指的是中國日益擴大的新型具備核能力的導彈陣列。

劉易斯稱，從歷史上看，中國試射洲際彈道導彈的次數比其他國家少。劉易斯說：「我認為這曾是出於政治考慮，但現在政治環境已經發生了變化，我想他們正在採取一種進行更多測試的策略。他們現在願意為此付出政治代價，而在過去他們是不願這麼做的。」

軍媒：潛射彈道導彈為二次核打擊的主要力量

軍媒《解放軍報》曾發文介紹，潛射彈道導彈是指由潛艇搭載和發射的彈道導彈，通常配備核彈頭。較好的發射隱蔽性和巨大的毀傷力，使潛射彈道導彈成為二次核打擊的主要力量。報道稱，二次核打擊能力是指一個國家在遭受敵方核打擊後，仍然具有使用核武器進行反擊的能力。按照相關理論，一個國家如果具備二次核打擊能力，就可有效威懾和遏止敵方，讓其不敢實施戰略核打擊。