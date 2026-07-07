超強颱風｢巴威｣大機會在本周末登陸　雲系超1300公里堪稱｢巨無霸｣

據中國氣象區旗下中國天氣網7月7日指，今年第9號颱風「巴威」的中心今日凌晨5時位於關島塞班偏西方向，中心附近最大風力達17級以上，預計將以每小時25-30公里的速度向西偏北方向移動。目前來看，巴威將於10日開始進入颱風24小時警戒線，靠近中國近海海域仍將維持超強颱風級別。



中國天氣網提醒，巴威登陸後影響範圍廣、程度重，自本周末（7月11日）至下周，大陸中東部地區要提前做好防禦準備。



今年第9號颱風「巴威」的中心7日凌晨5時位於關島塞班偏西方向，中心附近最大風力達17級以上。（微博@中國天氣）

巴威登陸後影響範圍廣、程度重，自本周末（7月11日）至下周，中東部地區要提前做好防禦準備。（微博@中國天氣）

「巨無霸」超強颱風巴威大概率於周末登陸

截至7月7日上午11時43分，巴威已維持超強颱風強度81小時，其雲系仍有超1300公里，是典型且少見的巨型颱風。中國天氣網首席氣象分析師信欣指，巴威強度強，在抵達中國近海之前都能維持超強颱風的強度，同時體型堪稱「巨無霸」，可以說是「頂級」颱風。

截至目前，巴威已維持超強颱風強度81小時，其雲系仍有超1300公里，是典型且少見的巨型颱風。（微博@中國天氣）

信欣解釋，巴威處於西北太平洋暖池，海溫有29~30℃，為超強颱風的誕生提供有利條件，同時路徑看，巴威途經大片高海溫區，為其強度的維持提供充足的「燃料」，且較少經過島嶼或陸地，損耗少，因此能維持如此長時間的超強颱風強度。

7月7日8時至8日8時，全國降水量預報圖。（微博@中國天氣）

信欣表示，就目前趨勢來看，巴威大概率會在本周末登陸。從副熱帶高壓和西風槽的博弈分析，巴威後期路徑變數很大，有可能穿過台灣再登陸福建或浙江，也可能直抵浙江。他還表示，巴威登陸後路徑也有很大的不確定性，對華東、華中、華北、東北等地而言，都可能迎來颱風影響，即便是北方內陸地區，也要警惕颱風導致的強降雨。

受美莎克影響 廣西降雨仍持續

中國天氣網指出，今年第10號颱風「美莎克」已減弱為熱帶低壓，但其環流和充沛的季風水汽仍可以北上到山東一帶，形成從廣西到山東綿延上千公里的暴雨帶。

受「美莎克」和季風氣流共同影響，廣西暴雨、大暴雨已持續兩天。（微博@中國天氣）

深圳發布全市暴雨橙色預警

深圳天氣7月7日發布消息，深圳市氣象台於8時39分將暴雨橙色預警信號擴展至全市，全市進入暴雨防禦狀態。目前，深圳市大部出現10-30毫米的降雨，降雨分布不均勻、強雷雨此起彼伏，天氣非常不穩定。南側仍不斷有雷雨雲團生成並北移，預計未來短時內，深圳市中部、東部仍有明顯強雷雨，並伴有7級左右短時大風。