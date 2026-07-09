廣西洪災動物園百獸走失 園方急發清單求線索籲民眾勿擅自捕捉
撰文：林芷瑩
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受颱風持續降雨影響，廣西貴港動物園遭洪水侵襲，園區水位一度暴漲至3米多深，部分籠舍受損，過百隻動物走失。
7月8日，貴港動物園發布緊急尋物啟事，若民眾發現動物行蹤，切勿擅自捕捉，並立即聯繫園方派人到場處理。
據貴港動物園發布的走失動物名單，走失的包括12隻大型動物、30隻中型動物、67隻小型及禽類動物以及數十隻鸚鵡。
貴港動物園走失動物名單：
大型動物： 斑馬2隻、駝峰牛1隻、小矮馬3隻、毛驢2隻、鴕鳥2隻、鴯鶓2隻。
中型動物： 梅花鹿9隻、盤羊5隻、山羊13隻、羊駝3隻。
小型及禽類動物： 孔雀30隻、北美浣熊2隻、小香豬9隻、豪豬4隻、海貍鼠4隻、火雞6隻、七彩山雞8隻、珍珠雞4隻。
鳥類： 紅綠金剛鸚鵡4隻、藍黃金剛鸚鵡5隻，及其他各類鸚鵡數十隻。
貴港動物園提醒，部分動物可能受驚嚇而具有攻擊性，例如鴕鳥、鴯鶓、浣熊等。若民眾發現動物行蹤，請務必保持安全距離，切勿擅自捕捉或逗弄，以免發生危險，並立即聯繫貴港動物園派人到場處理。
據此前報道，貴港動物園出於安全考慮，在災前將所有猛獸籠車全部鎖死，以防猛獸逃出傷及無辜。7月7日，廣西貴港有村民在村內發現一隻斑馬，經確認為貴港動物園走失的懷孕斑馬。
《紅星新聞》報道，貴港動物園由民營企業——貴港市湖美百獸動物園管理有限公司運營。公司法定代表人殷飛飛介紹，園內猛獸區主要有獅子、狼和狗熊等，這次洪水過後，有3隻獅子因此溺亡，包括基建損毀、動物被沖走或死亡在內，動物園損失預計有400多萬元。
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