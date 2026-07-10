有片｜全球首次！長征十號乙一子級火箭海上網系回收成功

據中國航天科技集團消息，7月10日，長征十號乙運載火箭在海南商業航太發射場發射升空，火箭一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台成功回收。這是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，同時也是全球首次運載火箭網系回收。



這亦標誌着中國繼美國後，成為全球第二個掌握大運力可回收火箭技術的國家，且是全球首個掌握運載火箭網系回收技術的國家。



長征十號乙一子級火箭海上網系回收成功。（央視新聞）

長征十號乙一子級火箭海上網系回收成功。（央視新聞）

據悉，此次任務是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，同時也是全球首次運載火箭網系回收，標誌着中國在重複使用火箭技術領域取得重大突破，同時加快提升中國進出空間能力。長征十號乙運載火箭成為中國首型成功實施回收的重複使用運載火箭。

走出一條與美國不同的回收技術路線

據《界面新聞》報道，此次發射的最大看點，是驗證了中國首創的海上網系回收技術，走出了一條與美國完全不同的火箭回收技術路線。箭體採用網系捕獲回收方式，通過海上平台的柔性網結構緩衝着陸衝擊，最終實現回收。

長征十號乙的一子級取消了沉重的着陸腿，改為加裝掛鈎裝置，當火箭準備減速降落時，部署在預定海域的回收船將展開一座「井字」型柔性網系，由掛鈎與網系配合完成回收工作。

另據《央視新聞》報道，長征十號乙由中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院牽頭研製，為5米直徑兩級串聯構型，全箭長約63米，起飛重量約760噸；採用液氧煤油及液氧甲烷推進劑，全箭起飛推力約890噸。

火箭重複使用狀態下近地軌道運力可達16噸，能滿足低軌衛星互聯網部署及大型商業發射需求，大幅降低發射成本。研製團隊預計今年底前完成一子級火箭的再次復用飛行，持續推進技術升級。