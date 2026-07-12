新冠｜內地6月新增確診7.9萬宗呈上升趨勢　中疾控：科學佩戴口罩

內媒《極目新聞》報道，中國疾控中心官網近日指，6月內地報告新增新冠病毒確診病例7.9萬宗，其中重症病例130宗、死亡病例1宗（基礎疾病合併新冠病毒感染死亡），報告病例數總體呈上升趨勢。



根據資料，5月內地新增確診病例21861宗，其中重症病例35宗、死亡病例1宗（基礎疾病合併新冠病毒感染死亡）。即6月的新增確診病例數字比5月多逾2倍。



6月內地報告新增新冠病毒確診病例7.9萬宗。（資料圖片/微博）

本土病例病毒變異監測情況顯示，6月全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送3741宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron（奧密克戎）變異株。優勢流行株為NB.1.8.1及其亞分支。現有證據未提示出現可能構成額外公共衛生風險的新變異株。

此外，新冠病毒的檢測陽性率在哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本中排名第二，前三位分別是流感病毒（11.6%）、新型冠狀病毒（9.6%）、腸道病毒（9.1%）。

中國疾控中心：科學佩戴口罩

中國疾控中心提醒，近期，內地呼吸道傳染病疫情有所波動，流感病毒、鼻病毒、腸道病毒、副流感病毒、人偏肺病毒和新型冠狀病毒呈現一定水平活動。為防範呼吸道傳染病疫情，建議公眾採取以下個人防護措施：

（1）科學佩戴口罩：在就醫過程中需全程佩戴口罩；在人群密集場所或乘坐公共交通工具（如飛機、火車、地鐵等）時建議佩戴口罩，尤其是老年人和一些有慢性基礎性疾病的患者，以減少感染風險。

（2）保持良好衛生習慣：咳嗽或打噴嚏時，用紙巾、毛巾或手肘遮住口鼻；注意手衛生，避免用不潔淨的手觸摸眼、鼻、口，以減少病原體傳播風險。

（3）倡導健康生活方式：要均衡飲食、適量運動和充足休息，增強身體免疫力。出現發熱、咳嗽或其他呼吸道感染症狀時，與人接觸要佩戴口罩，保持室內良好通風；根據需要及時就醫。

（4）積極主動接種疫苗：免疫力較弱人群（如孕婦、低齡兒童、老人及慢性病患者等）應根據疫苗接種指引接種預防呼吸道傳染病的相關疫苗。