葛兆光上海交大對談臨喊停　學者：中國涉日學術活動幾全面暫緩

今年唐獎漢學獎得主葛兆光與台灣學者林泉忠原定於5月底在上海交通大學舉行一場探討中日政治文化差異的學術對談，但活動臨時遭校方取消，且至今未說明未獲批准的原因。林泉忠表示，在當前中日關係趨於緊張的情況下，中國涉及日本議題的學術活動，「幾乎皆已全面暫緩」。



台媒《中央社》今（13）日報道，日本東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠12日晚間於臉書公開事件始末。林泉忠在接受《中央社》訪問時表示，自己於今年5月中、下旬接受上海交通大學日本研究中心邀請，擔任葛兆光演講的與談人，活動主題為「從日本史看中國史──傳統中日政治文化的結構性差異」，並為此調整原有行程。

不過，林泉忠表示，就在啟程前幾天，接獲上海交大校方通知，指此次學術活動未獲批准，且未說明任何理由。

2012年10月20日，上海复旦大学文史研究院院长、博士生导师葛兆光教授作客武汉图书馆名家讲坛，作《禅宗及其对中国文化之影响》演讲。（图源：VCG）

林泉忠認為，活動主辦方並非不了解當前中日關係存在敏感性，但邀請他與葛兆光對談的本意，應是抱持較開放的心態，希望開啟「歷史與現代的對話」，並認為原先設定的主題相對安全。他說，儘管邀請者「用心良苦」，但活動最終仍未獲校方批准。

葛兆光長期研究中國古代思想史，以勇於挑戰傳統史觀及回應西方思潮著稱。他於今年6月獲頒唐獎漢學獎時曾表示，期待中國研究能夠與日本學、印度學、波斯學、埃及學等領域形成更多對話。

對於活動最終取消，林泉忠表示，他與葛兆光皆感到遺憾。

林泉忠指出，他曾於去年10月赴上海交通大學，就日本相關議題進行學術分享，但當時採閉門會議形式，且當時高市早苗尚未出任日本首相，也早於其後「台灣有事論」引發中日關係惡化之前。林泉忠表示，據他了解，在目前中日關係持續緊張的氛圍下，中國凡涉及日本議題的學術活動，「幾乎皆已全面暫緩」。