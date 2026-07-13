柬埔寨47歲中國女醫生診所遇害　警方定性強姦殺人案　37歲男被捕

柬埔寨媒體報道，在7月12日，金邊一名47歲中國籍女醫生在其日常工作和居住的診所內身亡。當地警方拘捕一名涉案的37歲柬埔寨籍男子，初步定性為強姦殺人案。據調查，該疑犯患有精神病，且此前曾有殺害親弟弟的前科。



金邊一名47歲中國籍女醫生在其日常工作和居住的診所內身亡。（《柬華日報》）

當地警方拘捕一名涉案的37歲柬埔寨籍男子，初步定性為強姦殺人案。（《柬華日報》）

綜合《柬華日報》及《柬中時報》報道指，在7月12日下午，該名47歲中國籍女醫生在診所內被發現赤裸死亡，死因不明。

一名柬埔寨籍男子被捕，在警方的審訊下，疑犯供認了殺害該女醫生的事實，但否認實施了強姦。據其供稱，他起初確有強姦意圖，但遭到了受害人的激烈反抗。在雙方扭打過程中，他強行脫去了受害人的衣物，並劫走了一些財物。隨後，他殘忍地對其進行毆打，並使用醫療器械將其刺傷。

疑犯辯稱，自己已記不清具體刺中了受害人哪些部位，只記得對方最終停止了掙扎、倒地身亡，現場地面血跡斑斑。

當地警方拘捕一名涉案的37歲柬埔寨籍男子，初步定性為強姦殺人案。（《柬華日報》）

據疑犯的姐姐向警方透露，疑犯患有精神疾病已近10年。在此之前，他曾在老家使用木棍猛擊親生弟弟的後腦勺致其死亡。作案後，他還一直守在屍體旁，直至被當地警方拘捕。

目前，疑犯已被當地警方刑事拘留。警方正在聯繫中國駐柬埔寨使領館及死者家屬，以便協助家屬認領遺體並辦理後事。