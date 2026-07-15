01邊疆記｜香港中學生走進石河子棉花田　讚西部科技發達

香港電台舉辦的太陽計劃2026新疆參訪團，率領106位香港中學生，於7月5日來到新疆石河子市參觀，同學們走入棉花田和蟠桃園、葡萄園等地，了解農業種植與科技使用情況。



一位鄭同學對《香港01》記者表示，新疆雖然是位於西邊內陸的自治區，但已經有了很多先進技術，「雖然地理書、短視頻裏都看過，但還是要親身實地看一看才能真切體會這些技術的強大之處。」



棉花田附近的農業科技展示。（盛昀 摄）

香港中學生走進石河子棉花田。（盛昀 攝）

學生走進棉田參訪

香港電台舉辦的太陽計劃2026新疆參訪團，率領106位來自77間中學的學生，於7月5日來到新疆石河子市參觀。

早晨，同學們走入143團棉田參觀，導遊介紹了當地的灌溉技術。冼同學與田同學對《香港01》記者表示，第一次見到棉花田的感覺令人難忘，還在這裏見到了此前課本上學過的水滴灌溉，親身體驗與書本融會貫通。

冼同學與田同學。（盛昀 攝）

棉花田附近的農業科技展示。（盛昀 摄）

一位陳姓同學表示，來到棉花田的第一感覺是十分遼闊，「香港很少會見到那麼一大塊農田」，而且真身看到滴灌技術也有一種寓教於樂的感覺。鄭同學則稱，新疆雖然是位於西邊的自治區，但已經有了很多先進技術，「雖然地理書、短視頻裏都看過，但還是要親身實地看一看才能真切體會這些技術的強大之處。」

陳同學和鄭同學在棉花田。（盛昀 攝）

石河子棉花田。（盛昀 攝）

棉田種植戶：基本可以做到全自動化

趙欣是石河子市旅遊協會會長，家中也經營有千畝棉田，是援疆的兵團第三代。趙欣對《香港01》記者表示，石河子市所在地原本是一片片戈壁荒漠，是新疆生產建設兵團的戰士來到這片土地挖渠引水、開荒造田，才有了現在的萬頃良田。

石河子市旅遊協會會長趙欣。（盛昀 攝）

石河子市旅遊協會會長趙欣。（盛昀 攝）

據他介紹，新疆十年前就逐漸進入農業機械自動化了，曾經人工採收棉花的拾花工專列也慢慢成為歷史。現在的棉田生產基本可以做到全自動化、機械化，播種和採收等過程均有科技參與。

例如在播種時，會使用到北斗衛星導航，提高精準度。噴灑農藥時使用的無人機，可以自動起飛，自動打藥再自動返回。趙欣總結，自動化不僅減少了人工使用，也提高了棉花的產量。除此之外，目前新疆也與中亞五國進行了各種農業合作，一些農業技術已經走出國門。

播種機。（盛昀 攝）

他認為，香港的孩子們走進棉花田，不僅可以讓他們親眼看到農業種植，知道身上的衣服、吃的糧食來自何處，還能讓他們了解內地的農業科技發展。

2025年新疆棉花總產量佔全國92.8%

據《新疆日報》引述新疆自治區農業農村廳消息，2025年，新疆棉花總產達616.5萬噸，比上一年增加47.9萬噸，首次突破600萬噸大關，佔全國產量的92.8%，總產、單產連續32年居全國第一。數據顯示，2025年新疆棉花單產達158.6公斤/畝，同比增長2.4%。

同時，新疆農業科技人員持續加強棉花栽培技術科技創新力度，依託大數據和人工智能技術，試點打造「智慧棉田」，對棉花長勢監測、水肥診斷、病蟲害防控進行精準管理，推動棉花生產實現節本增效。

目前，導航精量播種、水肥一體化滴灌、無人機植保等自動化程度高、精準作業能力強的智能化技術裝備已廣泛運用於新疆棉花生產，棉花生產綜合能力得到進一步提升。