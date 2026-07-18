河南麥當勞店員被女子舉報往可樂吐口水　涉事店員：吹掉可樂泡沫

近日，河南的周女士向記者反映，她請女兒在鄭州航海路尚義路交叉口的麥當勞七里河店打包外帶飲品，期間女兒跟店員疑似發生口角，店員更突然拍攝未成年的女兒照片，一度拖延出餐，周女士在拿到餐點後，女兒卻認為事情不對勁，要求調閱CCTV畫面則顯示周女士購買的可樂疑似被店內員工吐口水。



事發後周女士留存證據，分別向轄區派出所、市場監督管理部門提交材料報案，目前公安與市場監管單位已同步介入，事件仍在核查處理當中。周女士稱，此事讓她和女兒對在外用餐已經產生了心理抵觸。自己也在第一時間前往醫院完成抽血、幽門螺桿菌等傳染病專項檢查，目前身體暫未檢出異常。



CCTV畫面顯示周女士購買的可樂疑似被店內員工吐口水。（澎湃新聞）

周女士回憶，7月12日中午12點左右，她要送女兒去上鋼琴課，時間比較緊迫，於是通過麥當勞線上小程序下單打包食品，讓穿著校服的未成年女兒單獨到門店取餐。女兒到店取餐時察覺到多處不對勁，進店後遭到店內工作人員言語抵觸，對方還未經允許私自拍攝她的照片；面對孩子的催促取餐，該員工卻以製作少冰飲料為由疑似拖延出餐。

周女士外帶打包可樂，其中一杯已經喝了近一半。（澎湃新聞）

周女士稱，女兒當時就感覺情況不對勁，「我起初還以為是她想多了」，周女士取完餐開車上高速後，她中途喝了好幾口那杯可樂。女兒全程一直放心不下，執意要求門店店長調出監控，查看飲品的完整製作過程。

周女士表示，在門店配合下查看CCTV錄像時，她發現涉事員工未規範佩戴口罩，畫面中該員工湊近可樂杯，做出疑似向杯中吐口水的舉動。結合女兒取餐時的種種遭遇，周女士判定該舉動存在主觀惡意，不過該行為的定性仍需公安部門調查確認。

周女士稱自己過去也曾投訴過麥當勞，但與該店員無恩怨

周女士稱自己長期消費麥當勞，和這名涉事店員素不相識、無任何私人矛盾。此前她確實投訴過店內其他工作人員，事由是兒童樂園異味、外帶食品未主動打包等服務問題，和本次涉事人員並無關聯。

她表示，消費者針對門店衛生、服務問題提出反饋本是合理合法的維權行為，對於此次遭遇感到十分費解。

周女士此前也曾投訴過該店的其他員工。（澎湃新聞）

店員解釋「吹可樂泡沫」

針對CCTV畫面，涉事員工先是否認吐口水行為，後續又稱只是「吹掉可樂表面泡沫」。針對此回覆，周女士表示不能接受。

麥當勞七里河門店。（澎湃新聞）

該女士並質問，「店員為何要拍攝未成年照片？涉事店員操作全程未佩戴口罩，是否違反食品安全操作規範？自己多次要求查看該員工健康證為何均遭拒絕？」，她又稱，該門店表示涉事員工為暑期兼職，其是否接受過專業崗前培訓、是否具備合法上崗資質也存疑。

據了解，麥當勞現行公開的內部操作規範（SOC 崗位操作指引、員工紀律制度、食品安全手冊）中，沒有允許「吹掉可樂表面泡沫」的專項明文條款。

麥當勞七里河門店相關負責人則表示，門店正在積極配合調查，涉事員工目前也已經停班待最終調查結果。而面對周女士的其他幾項質疑以及CCTV監控畫面中動作覈實情況，均表示不便回應。