深圳冷氣工11樓安裝外機墮樓亡　未繫安全帶踩空連人帶機跌落花壇

今年3月，深圳寶安區沙井街道一屋苑發生一宗奪命高處墮落事故，一名冷氣安裝工在11樓室外安裝冷氣外機時，疑因未正確扣好安全繩，連人帶機從約34米高處墮下，當場證實不治。



深圳寶安區近日公佈調查報告，顯示事故發生於2026年3月7日，死者為40歲韓姓男工人，湖北應城人，受僱於深圳市金廣源電器有限公司（下稱金廣源公司）；報告認定事故為員工違章冒險作業引致的生產安全責任事故，涉事公司及物業管理公司均被追究責任。



據調查報告顯示，事發於寶安沙井拾悅城E座11樓，單位業主因購房優惠獲贈冷氣，後由金廣源公司接單，派員送貨上門安裝。

安裝工韓某濤透過公司微信群組接單上門，3月7日下午約4時58分，韓某濤完成室內3部冷氣的安裝後，準備將客廳的櫃式冷氣外機安裝至書房窗戶上方的百葉窗內。

書房內未見安全帶系掛點，事故發生位置在書房扇窗上。（奧一新聞）

事發前涉事員工在室外高處作業（奧一新聞；事發監控截圖）

現場監控及勘查顯示，書房內並無安全帶繫掛點，外牆亦未設置掛點裝置。韓某濤爬出書房窗戶後，一隻腳踩在窗扇上沿，另一隻腳踩在百葉窗內抬起冷氣外機。在搬運過程中，他不慎失足從11樓書房窗扇處連同冷氣外機摔落至一樓花壇，墜落高度約為34.1米。

事故發生後，在地面架空層休息的人員發現有人墮樓，隨即通知屋苑物業服務中心。物業人員趕至現場並撥打急救及報警電話，醫護人員到場搶救後，證實韓某濤已無生命體徵。調查發現，韓某濤使用的安全帶並無破損痕跡，但安全短繩連接掛點的安全鎖扣並未鎖緊。

調查組認定，事故直接原因是涉事工人安全意識淡薄，在無繫掛點的情況下，既未設置掛點裝置，亦未繫掛安全帶，冒險到室外進行高處安裝作業，最終不慎墮樓。

事發時員工站立在書房窗扇上沿處移動客廳冷氣外機至上方的百葉窗內，外墻未見安全帶系掛點及未設置掛點裝置。（奧一新聞）

現場測得涉事員工一同與冷氣外機墜落的高度約為34.1米，冷氣外機掉落在一樓花壇上且尼龍綁帶部分松脫，涉事員工使用的安全帶未見破損痕跡，安全短繩連接掛點的安全鎖扣未鎖緊。（奧一新聞）

調查組亦建議，死者韓某濤所屬的公司「金廣源」主要負責人朱某未認真履行安全生產管理職責，未監督員工落實安全操作規程，應對事故負管理責任，建議由寶安區應急管理局依法處理；金廣源公司落實安全生產主體責任不到位，未消除安全隱患，同樣被建議依法處罰。

涉事的寶安區「拾悅城」物業服務中心則未做好區域內的零星作業安全管理，未深入履行「發現、勸阻、報告」義務，建議由寶安區住房和建設局依法依規處理，並由物業公司內部追責。

目前，死者的人身傷害賠償尚未達成協議，深圳官方建議循民事調解或司法途徑解決。