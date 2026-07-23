深圳冷氣工11樓安裝外機墮樓亡 未繫安全帶踩空連人帶機跌落花壇
今年3月，深圳寶安區沙井街道一屋苑發生一宗奪命高處墮落事故，一名冷氣安裝工在11樓室外安裝冷氣外機時，疑因未正確扣好安全繩，連人帶機從約34米高處墮下，當場證實不治。
深圳寶安區近日公佈調查報告，顯示事故發生於2026年3月7日，死者為40歲韓姓男工人，湖北應城人，受僱於深圳市金廣源電器有限公司（下稱金廣源公司）；報告認定事故為員工違章冒險作業引致的生產安全責任事故，涉事公司及物業管理公司均被追究責任。
據調查報告顯示，事發於寶安沙井拾悅城E座11樓，單位業主因購房優惠獲贈冷氣，後由金廣源公司接單，派員送貨上門安裝。
安裝工韓某濤透過公司微信群組接單上門，3月7日下午約4時58分，韓某濤完成室內3部冷氣的安裝後，準備將客廳的櫃式冷氣外機安裝至書房窗戶上方的百葉窗內。
現場監控及勘查顯示，書房內並無安全帶繫掛點，外牆亦未設置掛點裝置。韓某濤爬出書房窗戶後，一隻腳踩在窗扇上沿，另一隻腳踩在百葉窗內抬起冷氣外機。在搬運過程中，他不慎失足從11樓書房窗扇處連同冷氣外機摔落至一樓花壇，墜落高度約為34.1米。
事故發生後，在地面架空層休息的人員發現有人墮樓，隨即通知屋苑物業服務中心。物業人員趕至現場並撥打急救及報警電話，醫護人員到場搶救後，證實韓某濤已無生命體徵。調查發現，韓某濤使用的安全帶並無破損痕跡，但安全短繩連接掛點的安全鎖扣並未鎖緊。
調查組認定，事故直接原因是涉事工人安全意識淡薄，在無繫掛點的情況下，既未設置掛點裝置，亦未繫掛安全帶，冒險到室外進行高處安裝作業，最終不慎墮樓。
調查組亦建議，死者韓某濤所屬的公司「金廣源」主要負責人朱某未認真履行安全生產管理職責，未監督員工落實安全操作規程，應對事故負管理責任，建議由寶安區應急管理局依法處理；金廣源公司落實安全生產主體責任不到位，未消除安全隱患，同樣被建議依法處罰。
涉事的寶安區「拾悅城」物業服務中心則未做好區域內的零星作業安全管理，未深入履行「發現、勸阻、報告」義務，建議由寶安區住房和建設局依法依規處理，並由物業公司內部追責。
目前，死者的人身傷害賠償尚未達成協議，深圳官方建議循民事調解或司法途徑解決。