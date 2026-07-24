颱風紅霞已生成　料周六晚登陸珠海、漳浦　廣東升級颱風預警

中央氣象台24日6時發布颱風橙色預警。今天凌晨2點，今年第12號颱風紅霞在西北太平洋洋面上生成。今早5點，紅霞中心位於菲律賓馬尼拉東北方向約560公里的洋面上（北緯18.2度、東經124.6度），中心附近最大風力8級，為熱帶風暴級。中央氣象台預測，紅霞25日晚上至26日早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸。廣東沿海地區自24日起開始升級颱風預警信號。



7月24日6時15分，颱風「紅霞」的衛星雲圖影像。（國家衛星氣象中心）

中央氣象台7月24日6時對颱風「紅霞」的路徑和強度預報。（中央氣象台）

紅霞預計本周六晚登陸 部份地區將有大風、大暴雨

《央視新聞》報道，據中央氣象台預計，紅霞將以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，今天夜間至25日凌晨移入南海東北部海面，向粵閩沿海靠近，25日晚上至26日早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸，登陸後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

中央氣象台7月24日6時對颱風「紅霞」的大風預報圖。（中央氣象台）

24日8時至25日8時，南海東北部、巴士海峽、台灣以東洋面、台灣海峽、東海南部、台灣沿海、福建沿海、廣東中東部沿海將有6至8級大風、陣風9至10級，其中巴士海峽、南海東北部偏東海域風力可達9至11級、陣風12至13級。

24日8時至25日8時，台灣島東部和南部的部份地區有大到暴雨，局地大暴雨（100至140毫米）。

廣東升級颱風預警信號

據廣東氣象局消息，隨著紅霞生成且繼續移近，自24日凌晨起，沿海地區開始升級颱風預警信號。截至24日6時45分，揭陽、汕尾等市，已有轄區升級颱風藍色預警信號；潮州、汕頭、惠州等市，有轄區發布颱風白色預警信號，不排除後續繼續有市縣區發布或調整颱風預警信號。

截至7月24日6時45分，廣東颱風預警信號發布情況。（廣東氣象網）

中央氣象台發布暴雨+強對流天氣預警

中央氣象台24日6時繼續發布暴雨藍色預警。預計，24日8時至25日8時，黑龍江中西部、山西東南部、河北南部、山東大部、河南北部和東部、安徽中北部、江蘇中北部、貴州西南部、雲南中東部和西南部、廣西西部和南部沿海地區、台灣島東部和南部等地部份地區有大到暴雨。

其中，黑龍江中部和南部、山東南部、江蘇北部、廣西西南部、台灣島東南部等地局地有大暴雨。上述部份地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

全國雷暴大風或冰雹預報圖。（中央氣象台）

中央氣象台24日6時發布強對流天氣藍色預警。預計24日8時至25日8時，東北地區中北部、黃淮、江淮等地的部份地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中，山西東南部、河南北部和東部、安徽中北部、江蘇中北部等地的部份地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上。

全國強降雨預報圖。（中央氣象台）

東北地區、華北南部、黃淮、江淮、西南地區南部、華南西部等地的部份地區將有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣，其中，黑龍江西南部、山東東部、河南北部、安徽東部、江蘇中部、雲南西南部等地的部份地區小時雨量大於50毫米，最大可達80毫米以上。