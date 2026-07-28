重慶山泥傾瀉｜DNA比對新尋獲30名遇難者　累計死亡增至44人

據《央視新聞》消息，7月17日上午，重慶市彭水縣漢葭街道突發山體崩塌（又稱山泥傾瀉），截至28日21時，已累計新搜尋確認出30名遇難者。截至目前，死亡人數增至44人。



《央視新聞》報道指，28日晚彭水縣發佈情況通報，救援工作進入深度搜尋，專業救援力量24小時連續作業，進行反覆排查已全面完成對A、B區的搜尋，另外C、D區搜尋工作進入最後階段。

7月23日以來，截至7月28日21時，經對現場搜尋到的遺體及殘骸進行DNA檢測鑑定後，已累計新搜尋確認出30名遇難者。另有部分搜尋結果正在DNA檢測中。

重慶彭水縣山崩現場發現失聯巴士殘骸。（央視新聞）

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央視新聞27日最新報道，崩塌現場發現一輛中型巴士遺骸，經過經一步搜尋和技術比對，在客運中巴的殘骸內部和周邊發現人體殘骸，正在進行DNA檢測確認身份。

24日，彭水縣發佈通報稱，新搜尋出3名遇難者。23日，彭水縣發佈通報稱，事故造成11人死亡。截至7月28日21時，事故共造成44人死亡。