超強颱風白海豚路徑有變或直奔浙江？　局地謹防雷暴冰雹襲擊

中央氣象台消息，今日（30日）上午11時，超強颱風「白海豚」（Dolphin）將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。

中國氣象頻道氣象分析師信欣表示，未來「白海豚」會否在內地登陸，關鍵要看8月6日至8日期間，颱風北側的高壓是否裂開縫隙，倘若颱風從高壓縫隙轉走北上，將趨向日本、韓國。倘若北側高壓接牢，颱風就直奔浙江。



7月29日，「白海豚」曾短暫減弱成強颱風級。信欣表示，對比7月29日3個時段的紅外增強雲圖，「白海豚」中心對流明顯增強，眼區變得清晰圓潤，同日傍晚已重回超強颱風級，且會繼續增強，有可能衝擊今年西北太平洋的「風王」寶座。

衛星雲圖顯示，「白海豚」眼區清晰，對流明顯增強。（微博@weatherman_信欣）

颱風「森拉克」最強風力為70米/秒，中心最低氣壓900hPa。截至7月30日上午11時，「白海豚」中心附近最大風力為65米/秒，中心最低氣壓910hPa。

信欣表示，「白海豚」有機會登陸日本、韓國，若登陸內地則有多個分支走勢，直奔福建、浙江、上海、江蘇等華東地區，甚至有機會到山東、河北、遼寧。另參考歐洲及美國數值，「白海豚」或於8月8日至9日在浙江南部或福建北部一帶登陸。登陸後西行，最後可能從廣西折向越南北部後逐漸消散。然而，後期的颱風強度、副熱帶高壓的強度、形狀位置成為路徑關鍵，下周才能逐漸明朗。目前不能定論。

7月30日，中央氣象台發布「白海豚」未來120小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

7月30日，中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警、強對流天氣藍色預警。部分地區有大暴雨，局地有雷暴大風或冰雹。

預計7月30日下午2時至31日2時，內蒙古東北部、東北地區北部、西北地區中東部、華北西南部、江漢西部、西南地區東部、華南南部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中，內蒙古東北部、黑龍江西部部分地區將有10級以上雷暴大風，局地不排除出現龍卷的可能性；內蒙古東北部、東北地區北部、西北地區東部、華北中南部、黃淮西部、江南東部、西南地區東部和南部、華南大部等地的部分地區將有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣，其中，黑龍江西部和東南部、甘肅南部、山西南部、河南北部、四川中部、廣西東部和南部、廣東東南部等地的部分地區小時雨量大於50毫米，最大可達80毫米以上。