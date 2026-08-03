白海豚減弱為強颱風級　料周四起影響中國　或登陸華東或近海北上

今年第13號颱風「白海豚」已由超強颱風級減弱為強颱風級。中央氣象台8月3日早上8時監測顯示，其中心位於琉球群島那霸市偏東方向約2090公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力15級（50米/秒），中心最低氣壓940百帕。



目前，「白海豚」正以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，風雨影響將於本周四（8月6日）開始顯現，華東沿海周末將有明顯風雨天氣。目前各方對後期路徑分歧顯著，存在登陸華東及近海北上等多種可能。



目前，「白海豚」正以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，風雨影響將於本周四（8月6日）開始顯現，華東沿海周末將有明顯風雨天氣。（中央氣象台）

颱風強度持續緩慢減弱 8月7日前路徑西行為主

綜合中央氣象台、浙江天氣等，「白海豚」目前進入穩定的雙眼狀態，內眼持續減弱但仍維持實力，外眼不斷增強但因眼徑過大無法集中能量，無法完成眼壁置換，形成內外眼僵持局面。在此狀態下，「白海豚」將無法增強，而是持續緩慢減弱。

8月7日前，颱風路徑以西行為主，各國預報機構分歧不大。中國天氣網首席氣象分析師信欣指出，8月7日穿過琉球群島後，路徑分歧將明顯加大，屆時西風槽引導冷空氣東移南下，對副熱帶高壓的削弱程度將是關鍵變數。

「白海豚」目前進入穩定的雙眼狀態，內眼持續減弱但仍維持實力。（中央氣象台）

颱風路徑仍存分歧 8月7日立秋成關鍵

各國數值預報對「白海豚」後期路徑存在顯著差異。歐洲數值預報傾向副熱帶高壓偏強，報出相對偏西路徑，存在登陸華東沿海的可能。歐洲AI模式與美國數值預報則認為冷空氣更強，會將副高「擊退」，給出在華東近海轉向北上的路徑。中國數值預報目前亦傾向華東近海北上。

部分預報顯示，「白海豚」可能在浙江南部至福建北部一帶登陸。氣象部門強調，8月7日「立秋」當天東北上空西風槽攜帶冷空氣南下的強度，將是決定颱風最終走向的關鍵。

8月7日「立秋」當天東北上空西風槽攜帶冷空氣南下的強度，將是決定颱風最終走向的關鍵。（中國氣象愛好者）

台灣預測：周末最接近北部 不排除發海警

此外，台灣中央氣象署觀測顯示，「白海豚」8月3日上午8時中心位於鵝鑾鼻東南東方約2940公里處，以每小時25公里速度向西北西移動。七級風暴風半徑320公里。氣象署預測，颱風周末最接近台灣北部，不排除發布海上颱風警報。

台灣氣象專家吳德榮評估，颱風侵襲台灣北部海面機率約50%，陸地約20%。根據氣象署最新120小時颱風暴風圈侵襲機率，北部5縣市均達3成以上，其中基隆市34%最高，其次為台北市32%、新北市31%。

值得注意的是，菲律賓東方的熱帶低壓已於8月3日清晨停止編號，不會發展為第14號颱風「鯨魚」。日本氣象廳也已放棄編報。