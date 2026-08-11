江澤民百年誕辰將至　央視周二首播《江澤民》文獻紀錄片

今年8月17日是江澤民誕辰100周年。根據中央廣播電視總台消息，CCTV-1台將於8月11日至8月16日期間播放《江澤民》文獻紀錄片，紀錄片共12集，每天播出兩集。央視指，該片全面回顧了江澤民70多年的革命生涯，展現了江澤民的豐功偉績和崇高風範。



2019年中共建政70周年，習近平與兩位前任領導人江澤民、胡錦濤共同在天安門出席慶祝活動。（Reuters）

中央廣播電視總台官網節目表顯示，CCTV-1台綜合頻道將於今晚（8月11日）8時4分起首播《江澤民》紀錄片第一、二集。

新聞聯播消息指，為紀念江澤民同志誕辰100周年，由中共中央宣傳部、中共中央黨史和文獻研究院、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台聯合攝製的十二集文獻紀錄片《江澤民》，將從今天（8月11日）起在總台央視綜合頻道晚八點檔首播、科教頻道晚十點檔重播。該片全面回顧了江澤民同志70多年的革命生涯，展現了江澤民同志的豐功偉績和崇高風範。今天播出第一集《風雨歷練》、第二集《勇於探索》。

《香港01》此前有分析文章指出，今年8月17日是江澤民誕辰100周年，鑑於習近平在江澤民追悼大會對他的高度稱讚和在中共成立105周年大會上對江澤民的深切懷念，可以預期，屆時中共將會以毛澤東、鄧小平的政治規格紀念江澤民誕辰。

CCTV-1台綜合頻道將於今晚（8月11日）8時4分起首播《江澤民》紀錄片第一、二集。（截圖）

CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

此前報道

2026年7月1日是中共成立105周年，中共在北京人民大會堂舉行慶祝大會。在105周年的慶祝大會上，習近平在深切懷念已故領導人中，除了提及以前每次都會提及的毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲之外，還首次提及江澤民。

習近平發表重要講話。（直播截圖）

（直播截圖）

毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲是1949年中共建政的開國元勳和第一代領導集體的主要成員，他們為中共事業打下堅實基礎。其中，毛澤東是第一代領導集體的核心，在1949年中共建政過程中發揮核心作用。鄧小平是第二代領導集體的核心，在1978年中國改革開放過程中發揮核心作用。江澤民是第三代領導集體的核心，在2022年12月追悼大會上，習近平稱讚江澤民「為黨和人民建立了不朽功勳，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽」。

這張拍攝於1999年，江澤民、習仲勛和朱鎔基一同慶祝建國50周年招待會。(央視)

江澤民。（新華社）

江澤民在1989年成為中共總書記，2002年卸任總書記，前後擔任總書記共計13年。2022年習近平在追悼大會上指出：「13年中，國際形勢風雲變幻……江澤民同志帶領黨的中央領導集體……正確處理改革發展穩定關係，推動社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設和黨的建設取得舉世矚目的新進展，成功把中國特色社會主義推向21世紀。」