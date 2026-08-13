四川眼鏡店老闆自學AI製作｢雲山仙宮｣　獲外交部毛寧轉發火到海外

近日，中國外交部發言人毛寧在X上發布了一條中國古風AI影片，獲不少關注。沒有劇情，沒有對白，只有白玉長廊、雲海仙宮、衣帶飄飄的人影。僅34秒的影片，不到4天就在海外社交平台上突破500萬播放。



據《江蘇新聞》報道，影片的創作者名為陳愛軍，是四川成都的90後眼鏡店老闆，AI影片創作是他自學兩年的「副業」。

在接受內媒訪問時，陳愛軍表示，影片受到關注也讓他的粉絲增長顯著，累計漲粉約30萬，大量評論、私信接踵而至。面對關注，他欣喜又惶恐表示，收穫網民與官方平台的轉發認可，能讓中式傳統文化被更多人看見，有點受寵若驚，內心還是很開心的；但隨之而來也生出一絲焦慮，擔心後續難以持續產出高質量作品，自覺自身創作能力尚有欠缺。

對於未來創作，陳愛軍表示，他將持續鑽研中華傳統文化內容，研讀傳統神話、歷史典籍，實地汲取山水風光靈感，參考經典國風影視美學，持續打磨創作功底，力求還原貼合史實的神話、古典場景，持續向海外傳遞獨屬於東方的意境美學。

同時，他還是會以眼鏡店經營為核心，AI國風創作會長期堅持作為熱愛深耕，不急著商業化轉型，先沉下心打磨作品，用更優質的內容講好中國故事。

對於AI國風影片爆火，南京傳媒學院副教授、新聞評論員文心認為，「雲上仙宮」能夠在海內外走紅，核心在於將中式審美里面造境的智慧，用一種當代人可以理解的方式呈現出來，成功打動全球觀眾。

此外，中西方建築審美本就截然不同。譬如西方石質建築講究厚重、寫實，著力突顯雄渾力量感；而中式仙宮懸浮雲海之間，輕盈似羽，追求的是那種飄飄乎如遺世獨立的仙氣。這種獨樹一幟的東方美學，對習慣西式厚重風格的海外民眾形成審美沖擊。

同時，畫面內核承載著道家逍遙留白的生活理想，也準擊中現代人的精神剛需。當下社會處處追求高效快節奏，「雲上仙宮」則如同一方精神樹洞，為當代人帶來自由和寧靜。

文心表示，在工業化快節奏的當下，普通人通過AI低成本構築東方幻境的巧思格外治愈動人。它證明了東方審美的核心是一種可以安放精神與靈魂的獨特意境，也是中華文化自信生動的體現。