棄美讀博回國投身航天事業 　｢兩彈一星｣元勳王希季享嵩壽105歲

中國空間技術專家、中國科學院院士、國家「兩彈一星功勳獎章」獲得者王希季同志，因病醫治無效，於2026年8月12日在北京逝世，享年105歲。



中國空間技術研究院發文稱，王希季是「兩彈一星」元勛、中國航天事業的開拓者之一，他為國家太空科技發展作出重要貢獻，他的逝世是中國航天事業的巨大損失。



國家「兩彈一星功勳獎章」獲得者王希季，於8月12日在北京逝世，享年105歲。（中國空間技術研究院）

王希季在檢查返回式衛星內部安裝情況。（中國空間技術研究院）

1921年出生於雲南昆明的王希季，早年畢業於西南聯合大學。1948年，赴美攻讀動力及燃料專業，並獲碩士學位。1949年新中國成立後，他放棄在美國攻讀博士機會返國投身建設。

1958年，王希季受命擔任探空火箭技術負責人。在極度匱乏的條件下，他帶領團隊於1960年成功發射中國第一枚探空火箭「T-7M」，跨出中國奔向太空的關鍵第一步。此後，他創造性地將探空火箭與導彈技術結合，主持制定中國第一枚衛星運載火箭「長征一號」的技術方案，為1970年成功發射首顆人造衛星「東方紅一號」奠定基礎。

王希季在「克利夫蘭總統號」留影。（中國技術空間研究院）

王希季與錢學森等在T-7M發射塔架前合影。（中國技術空間研究院）

面對國家戰略需求，王希季接下研製返回式衛星的重任。他主持確定的「長征二號」大返回艙方案，成為數十年來中國返回式衛星的基本構型。1975年，中國首顆返回式衛星成功回收，帶回首批高清遙感膠片，為國土普查、地形測繪等任務提供基礎數據支持，使中國成為繼美國、蘇聯之後世界上第三個掌握衛星返回技術的國家。

在載人航天領域，王希季力主中國應從飛船起步，並深度參與天地往返運輸系統論證。在神舟七號任務中，他提出「中國人第一次太空行走應穿自己的航天服」，促成航天員翟志剛身穿國產「飛天」艙外航天服完成歷史性太空行走。

王希季與航天員在神舟五號飛船返回艙前合影。（中國空間技術研究院）

另外，王希季倡導產品化理念與小衛星「快、好、省」研製模式，成功主持「實踐五號」小衛星研製。他更於1998年率先提出「空間基礎設施」概念，並主持「高解像度對地觀測系統工程」方案編制，推動國家民用空間基礎設施落地。

1999年，王希季獲頒「兩彈一星功勳獎章」。即使在晚年，他依然心系航天發展，先後主持空間太陽能電站及「互聯網+航天」課題研究，被媒體譽為95歲的「航天創客」；期頤之年仍組織探月工程與空間站應用研討。