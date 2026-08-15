印尼地震｜「第一次遇到這麼強烈」　中國遊客慌亂逃生頭撞牆受傷

印尼東部弗洛勒斯島（Flores island）附近海域8月15日清晨發生7.7級地震。多名在當地旅遊的中國遊客表示，感受到非常強烈的震感，酒店牆體開裂、瓷磚碎落、電力中斷；海面更一度出現巨大漩渦，導致船隻側翻沉沒。有人在慌亂逃難時，頭部撞到牆面出血。



中國遊客看到，有船隻因海面漩渦在科莫多島附近海域側沉。（極目新聞）

科莫多島附近海域出現巨大漩渦。（極目新聞）

酒店瓷磚碎落一地，有人避難時頭部撞到牆面出血。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，中國遊客韓女士表示，她帶着孩子在科莫多島旅遊，震中距離科莫多島約50公里，地震於當地時間早上約6時發生，她當時正在睡覺，突然感受到床與吊燈晃動，整間房間搖晃不定。因為第一次遇到這麼強烈的地震，韓女士一反應就是穿着睡衣直奔樓下逃生。她透露連酒店職員亦被嚇慌，坦言從未遇到如此強震。

韓女士還說，在樓下避難期間曾感受到一次明顯餘震。雖然她入住的酒店損傷不重，亦未斷水斷電，但當地有酒店出現牆體開裂及電力中斷的情況。

除了劇烈搖晃，地震引發的海象異常亦令人觸目驚心。上午約7時10分，韓女士在科莫多碼頭附近海域直擊一股巨大漩渦，海水順着逆時針方向急旋。約30分鐘後，多艘船隻鳴笛警告，她才發現有一艘船側翻在海裡，周邊多艘船隻隨即趕去救援。

直至上午9時許，海面漩渦才逐漸消散，海水泛起黃色的物質，側翻船隻未有繼續下沉。韓女士表示正等待科莫多島的航班恢復，第一時間飛往巴利島避險。

大批旅客滯留科莫多島機場。（極目新聞）

來自北京的張女士與朋友徐女士表示，當地時間早上約6時，正在睡覺就被劇烈搖晃震醒，當時屋內所有家具狂響，整棟樓都在搖。之後所有人奔下樓梯逃生，因室內一片漆黑且極度慌亂，徐女士頭部不慎撞牆受傷流血。

隨後兩人趕往當地醫院，卻無法進入，最終轉往科莫多機場由工作人員包紮傷口，目前已無大礙。張女士透露，入住的酒店樓梯間有大面積瓷磚碎落，外牆招牌亦部分掉落。

地震同時導致當地交通陷入混亂。張女士指，受地震影響航班嚴重延誤，大批旅客滯留機場大堂，機場方面響應稱航班將陸續復飛。目前她們已在科莫多機場候機，等航班恢復後即飛往巴利島。

不少人在酒店空地上避險。（極目新聞）

另一位遊客馮女士亦指，早上6點就被地震晃醒，雖然大家第一時間跑到室外，但擔心有餘震，之後都不敢回房間。地震導致酒店外牆出現裂痕，室內樓梯更直接開裂，和多數遊客一樣，她也在等待航班恢復後即離開科莫多。

遊客陳先生（化姓）則表示，他所在的島上小鎮一度停電，大批民眾正前往山頂空曠地帶避難。

15日上午，中國駐登巴薩總領事館發佈緊急公告，提醒領區內中國公民，特別是身處東努省拉布安巴焦一帶的遊客保持高度警惕，密切關注餘震與海嘯風險，遠離海邊。