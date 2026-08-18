零售增長僅0.6%　官方再推刺激政策瞄準縣域消費市場

中國內需不足問題仍然突出，在官方公布7月經濟數據顯示消費及投資持續疲弱後，商務部等9部門8月18日推出相關政策，提出加快存量商業設施更新、推動新能源汽車及綠色智能產品下鄉，以及盤活閒置土地、房產等資源，力圖激發下沉市場、活躍縣域消費。



中國商務部等9部門今（18）日公布有關擴大縣域消費的政策意見。其中提出，加快存量商業設施更新，支持傳統百貨、老舊購物中心等升級改造，推動品牌連鎖店、折扣零售店、生鮮電商門店等優化布局。

意見又提出，深化「千集萬店」改造提升，支持鄉鎮商貿中心、集貿市場、農貿市場及鄉鎮特色大集等建設升級，並標準化、規範化建設改造新型便利店、村級寄遞物流綜合服務站，改善縣域及農村商業基礎設施。

圖為2025年11月11日，位於北京的中國商務部大樓。（Getty Images）

在商品供應方面，政策鼓勵企業積極引入優質商品進入縣域市場，在有條件的縣域同步上市新品，促進同品同款商品城鄉「同質同享」。同時引導企業開發符合縣域消費特點的優質產品，支持商貿流通企業以「自有品牌+以需定產」構建柔性供應鏈。此外，官方亦提出，大力支持新能源汽車、綠色智能產品及綠色建材等下鄉，並擴大農村充電設施覆蓋範圍，希望進一步釋放農村地區的大宗商品及新型消費需求。

在盤活存量資產方面，意見提出，對利用存量房產或土地發展養老、托育等縣域民生類產業的，可享受在5年內不改變用地主體和規劃條件的過渡期支持政策。

在符合國土空間規劃的前提下，官方鼓勵透過自主、聯營、轉讓等多種方式推進存量土地改造開發，提高本地商業服務水平，並支持縣級政府利用騰退辦公樓等閒置國有資產改建為便民商業網點。

政策亦支持農村集體經營性建設用地依法入市發展縣域商業，並鼓勵利用閒置農房發展符合鄉村特點的新產業及新業態。

相關政策出台之際，北京官方近期公布的多項經濟數據均顯示內需仍然疲弱。台媒《聯合報》報道引述中國國家統計局8月17日公布的數據顯示，今年前7個月固定資產投資萎縮6.7%；社會消費品零售總額在夏季消費旺季下僅增長0.6%，低於6月的1%增幅，兩項數據均遜於市場預期。

目前已公布的經濟指標顯示，中國經濟第三季開局偏弱。官方製造業採購經理指數意外轉為萎縮，進出口增速亦較6月放緩，但仍維持雙位數增長。國務院總理李強8月17日主持召開國務院全體會議時亦直言，目前中國經濟內需不足問題仍然突出，一些行業企業困難增多。李強表示，要「錨定發展目標，充分發揮存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策」。

在投資及消費數據雙雙偏弱之際，中央再將政策重點投向縣域及農村市場，從商業設施改造、新能源汽車下鄉到盤活閒置資產，試圖進一步挖掘下沉市場的消費潛力，為內需增長尋找新的支撐。