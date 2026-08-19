重慶追星變MMA　男黑粉辱罵童星　女粉為｢護駕｣遭圍毆飛踹｜有片

打造出TFBOYS及時代少年團的知名經紀公司「時代峰峻」，其位於重慶的總部大樓近日爆發嚴重衝突。多名男「黑粉」連日在樓下圍堵及辱罵年僅11、12歲的未成年練習生，其後更演變成肢體暴力，對在場護駕的追星女粉絲潑水、辱罵甚至拳打腳踢。警方已介入並拘捕涉事男子，時代峰峻亦緊急叫停所有線下訓練。



雙方在現場進行對罵和拍攝。（網絡圖片）

男生隨即潑水回擊，雙方爆發互相辱罵及肢體推搡。（網絡圖片）

網上流傳片段顯示，現場多名男子向女粉絲潑水，其中有兩名男子甚至連續飛踹女粉絲。（影片截圖）

現場亦有男黑粉撕毀偶像應援海報，對途經的未成年練習生進行「貼臉」辱罵挑釁。（網絡圖片）

男黑粉直播「貼臉」辱罵童星

綜合內媒報道，8月15日起，大批不明來歷的男性群眾在重慶長江國際寫字樓（時代峰峻總部）外聚集，對五代練習生高喊「嘉豪」（帶有貶義性質的網絡梗）。

現場亦有男黑粉撕毀偶像應援海報，對途經的未成年練習生進行「貼臉」辱罵挑釁，部分人為博取流量，更趁練習生下班之際衝入大廈逼近拍攝並對現場驚現直播。

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據《紅星新聞》報道，轄區街道辦回應稱，事發地長期存在人員聚集引起的佔道、堵車、追車等秩序問題。輿論場中有聲音「力挺」現場男性群眾，認為他們是為解決擾民問題而集結。

有極端觀點甚至認為，女性粉絲喊未成年練習生「老公」的行為屬於戀童癖，引起部分男性不滿。

女粉絲為「護駕」遭潑水、圍毆及飛踹

事件隨後極速惡化。當在場女粉絲表達不滿時，現場影片顯示有女生向男生扔出礦泉水瓶、尿袋（移動電源）等物品，男生隨即潑水回擊，雙方爆發互相辱罵及肢體推搡。網上流傳片段顯示，現場多名男子向女粉絲潑水，其中有兩名男子甚至連續飛踹女粉絲，衝突持續升級。

當地警方接報後到場，以涉嫌「尋釁滋事」帶走部分鬧事男子。然而，因不滿警方只逮捕男黑粉，隔日現場引來更多黑粉到場抗議，場面極度失控。

因不滿警方只逮捕男黑粉，隔日現場引來更多黑粉到場抗議。（網絡圖片）

公司緊急叫停訓練

為控制事態，時代峰峻於8月18日發佈緊急公告，宣佈即日起全面暫停練習生的線下集中訓練。公司表示，暑期即將結束，開學在即，為避免安全隱患，請粉絲打卡後不要在公司樓下聚集。

然而，此聲明引發大批粉絲強烈反彈。粉絲怒轟經紀公司保安措施形同虛設，且聲明中對女粉絲遭嚴重暴力對待一事隻字不提，批評公司態度冷血。有內地律師指出，公然侮辱及毆打他人面臨拘留及罰款，呼籲警方嚴懲肇事者。