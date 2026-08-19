韓媒指中國足協3人員赴韓交流時獲「性招待」 中方：已展開調查
撰文：吳真銘
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8月19日，中國足協官方微博發文稱，有韓國媒體報道，韓國足協曾「不當招待」赴韓進行裁判交流的3名中國足協工作人員一事引發輿論關注，已對相關情況展開調查。
據韓媒《JTBC》8月6日報道，韓國文化體育觀光部2016年的調查資料顯示，韓國足協在2011年3月至2012年3月期間，涉嫌在韓國國家隊及U23國家隊參加的7場比賽前後，通過協會信用卡等方式，為外籍裁判和比賽監督人員安排不當招待。調查顯示，相關活動疑似發生在首爾、昌原和蔚山等地的按摩場所。涉及人員來自日本、阿聯酋、伊朗、巴林以及烏茲別克等國家，單次消費金額最高達到100萬韓元（約合港幣5600元）。
對此，韓國足協在8日發表道歉聲明表示，目前不存在此類不當行為。聲明還強調，「希望國家隊取得的成績和付出的努力不會因此受到誤解。」
8月18日，韓媒《韓民族21》披露更多細節，稱韓國足協在這一年間實際上進行了八次不當招待，其中有一次並不是針對比賽裁判。報道指出，2012年1月，3名中國足協相關人士因「裁判交流」赴韓，韓國足協也涉嫌向這3人提供不當性招待。
中國足協8月19日在微博發聲明稱，近日，有韓國媒體報道，2012年1月韓國足協曾「不當招待」赴韓進行裁判交流的三名中國足協工作人員，引發國內輿論關注。中國足球協會對此高度重視，已對相關情況展開調查，並將及時對外公布調查結果，回應社會關切。
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