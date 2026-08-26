西藏日喀則市山泥傾瀉釀重大人員傷亡　習近平作出重要指示

《新華社》消息，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。



災害發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。要加強監測預警，注重科學施救，防止發生次生災害。

習近平強調，當前正處防汛關鍵期，各地區和有關部門要堅持極限思維、底線思維，認真落實防汛防颱風各項措施，加強各類風險隱患排查整治，堅決防範重特大災害事故發生，確保人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要抓緊核清失聯受災人數，組織力量全力開展搶險救援，及時有序轉移受險群眾，同時注意科學施救，嚴防次生災害。外交部要加強與有關國家溝通協調，及時通報情況，共同妥善做好救援處置工作。當前仍值主汛期，國家防辦、防減救災辦要指導各地深入排查災害風險隱患，加強險情監測預警和排險避災，確保人民群眾生命安全。

根據習近平重要指示和李強要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門負責同志趕赴現場指導救援處置工作。西藏已組織力量全力做好現場搜救等工作。目前，有關工作正在進行中。