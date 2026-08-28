西藏泥石流｜吉隆口岸上游堰塞湖溢流恐致新的泥石流　救援暫緩

8月26日（周三）早上，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至目前，中國官方統計稱，此次泥石流災害在中國一側已造成3人遇難、558人失聯。尼泊爾方面的死亡人數截至28日增至469人，另有910人失蹤，其中包括517名外國公民。



央視新聞28日報道稱，目前，吉隆口岸道路、通信中斷，仍有可能發生次生災害，搶險救災工作正在緊張有序開展。根據最新消息，吉隆口岸上游堰塞湖出現溢流，救援任務被迫暫緩。



央視報道，現場大量的救援力量集結在吉隆鎮老江村的村口，因為在吉隆口岸的上游堰塞湖出現了溢流的險情，救援隊伍在這裡不得不停下。

央視報道指，堰塞湖距離吉隆口岸大概還有十幾公里。但因為堰塞湖現在在不斷溢流，極有可能會引發新的山洪或泥石流的災害，所以要前往搜救重點區域是非常危險的。

圖上寫著「得訂堵塞點」的位置就是堰塞湖所在的地方，它距離吉隆口岸大概還有十幾公里。（央視）

圖上寫著「得訂堵塞點」的位置就是堰塞湖所在的地方，它距離吉隆口岸大概還有十幾公里。（央視）

目前，吉隆口岸道路、通信中斷，仍有可能發生次生災害。截至昨晚（27日）6點，通往吉隆口岸的G216線受災路段已搶通800米左右。

經過各方救援，截至目前，受泥石流災害影響的499名群眾完成安置，滯留的555名遊客完成轉移。國家衛生健康委緊急部署傷員救治、心理疏導、醫療保障等，負責同志已趕赴西藏指導醫學救援和應急處置工作。

國家消防隊伍派681名消防人員13犬47架無人機前往現場

國家綜合性消防救援隊伍調派的681名消防人員、113車、13犬、47架無人機昨天下午4點已全部抵達西藏日喀則吉隆泥石流受災區域，投入搶險救援。

央視報道指，從西藏自治區應急管理廳瞭解到，日喀則市吉隆縣吉隆鎮已調運到位青稞、大米、麵粉、食用油、飲用水、方便麵、牛奶、火腿腸、帳篷、折疊床、棉被、火爐、發電機等大量生活物資。

國家綜合性消防救援隊伍調派的681名消防人員、113車、13犬、47架無人機昨天下午4點已全部抵達西藏日喀則吉隆泥石流受災區域，投入搶險救援。

同時，國家消防救援局調撥的防護、救援、戰保等13個品種救援物資正在轉運途中，預計今天運抵吉隆鎮。昨晚開始，武警日喀則支隊前置官兵連夜裝載搬運救災物資，累計為受災群眾搬運帳篷450余件套，保障受災群眾安置所需。

自然資源部有關專家表示，此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發。水利部消息，吉隆口岸上游發現堰塞湖堵塞，未來幾天潰洩風險高。眼下，中國安能、中國電建等各類工程救援隊伍正對堰塞湖進行密切監測，開展險情排除工作。