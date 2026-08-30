直播｜習近平抵比什凱克出席上合峰會　將國事訪問吉爾吉斯和埃及

當地時間8月30日下午，國家主席習近平乘專機抵達比什凱克，將出席2026年上海合作組織成員國元首理事會第二十六次會議，並應吉爾吉斯總統扎帕羅夫、埃及總統塞西邀請對兩國進行國事訪問。



此外，據俄羅斯媒體報道，習近平和俄羅斯總統普京將於下周一（8月31日）會面，討論發展雙邊合作以及「最重要的國際問題」。



習近平抵比什凱克出席上合峰會。（01直播截圖）

習近平抵比什凱克出席上合峰會。（01直播截圖）

國家主席習近平。（新華社）

據新華社，陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。此次外訪行程為8月30日至9月3日。

習近平抵比什凱克出席上合峰會。（01直播截圖）

習近平抵比什凱克出席上合峰會。（01直播截圖）

習近平抵比什凱克出席上合峰會。（01直播截圖）

習近平抵比什凱克出席上合峰會。（01直播截圖）

8月28日，在赴比什凱克前夕，習近平主席在《吉爾吉斯斯坦言論報》、「卡巴爾」國家通訊社發表題為《攜手開創中吉關係高質量發展新局面》的署名文章。

2023年，國家主席習近平與吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫會談。（新華社）

習近平在文章中表示，期待同扎帕羅夫總統一道擘畫中吉關係發展新藍圖，推動上海合作組織命運共同體建設邁上新台階。

此外外交部發言人林劍此前介紹，埃及是最早同新中國建交的阿拉伯和非洲國家。此次訪是習近平主席時隔10年再次對埃及進行國事訪問，適逢中埃建交70周年，對兩國關係發展具有承前啟後、繼往開來的特殊重要意義。

2022年，國家主席習近平在利雅德會見埃及總統塞西。（新華社）

俄方：習近平將在上合峰會晤普京

據此前報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）8月28日表示，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將在8月31日至9月1日赴吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會，並會見中國國家主席習近平，重點磋商多項國際熱點議題以及因價格分歧擱置多年的「西伯利亞力量2號」管道建設。

該管道全長2600公里，規劃年輸氣量500億立方米，途經蒙古將俄羅斯北極氣田天然氣輸送至中國，此次會晤有望推動項目取得新進展。。

2026年5月20日，北京人民大會堂，中國國家主席習近平（左）與到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）在歡迎儀式上握手。（Reuters）

此外，俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道稱，習近平和俄羅斯總統普京將於下周一（8月31日）會面，討論發展雙邊合作以及「最重要的國際問題」。目前中方暫未正式公佈相關會面細節。