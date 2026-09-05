江西吉安遂川縣高坪鎮發生山泥傾瀉　1死11失聯　多棟房屋受損

受颱風「沙德爾」帶來的連日強降雨影響，9月5日凌晨4時許，遂川縣高坪鎮明坑村石下組發生泥石流災害，造成多棟房屋受損。目前，已救出3人，其中1人死亡。尚有11人失聯。



據《央視新聞》報道，記者從江西相關部門獲悉，9月5日上午，江西吉安遂川縣高坪鎮發生山體滑坡，有十餘人被埋，救援力量正在趕往事故現場。

受颱風「沙德爾」帶來的連日強降雨影響，9月5日凌晨4時許，遂川縣高坪鎮明坑村石下組發生泥石流災害，造成12棟房屋受損，其中8棟房屋完全損毀、4棟房屋一般受損。目前，已救出3人（其中2人身體狀況良好、1人死亡），尚有11人失聯。

災害發生後，應急、消防、衛健、公安、交通、電力、通信等多個部門組織救援力量，迅速開展救援，全力搜救被困人員，妥善轉移安置受災群眾，嚴防次生災害發生。

遂川縣全域持續強降雨 有橋樑被沖毀

另綜合《央廣網》、《新京報》報道，近日，吉安市遂川縣全域出現持續性強降雨。9月1日至2日，全縣平均降雨量達73.1毫米。受持續降雨影響，遂川縣部份區域通訊設施出現不同程度受損，縣城水南至高源段6根光纜被洪水沖毀，直接影響周邊300多戶居民網絡正常使用。

被沖毀橋樑前後對比圖。（新京報）

9月5日，受強降雨影響，遂川一座大橋被沖毀。據影片顯示，橋樑僅剩下橋墩。影片發佈者稱，凌晨4時許，聽到「砰」的一聲，其居住的房屋有晃動。據悉，事發前鎮政府已將橋樑進行管控，無人員傷亡。

據影片顯示，橋樑僅剩下橋墩。（新京報）

據影片顯示，橋樑僅剩下橋墩。（新京報）

據氣象部門預報，降雨天氣仍將持續。當地指揮部相關負責人表示，將持續加強隱患排查和應急值守，全力守護群眾生命財產安全。