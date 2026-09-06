江西遂川山泥傾瀉已致2死10失聯　當地村民：今年天氣太反常

受颱風「沙德爾」持續強降雨影響，江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村石下組9月5日凌晨4時許突發泥石流災害。截至9月6日上午，救援人員在倒塌房屋中再找到一名失聯人員，已無生命體徵，災害已造成2人死亡、10人失聯。



江西吉安遂川縣高坪鎮發生山泥傾瀉。（抖音）

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據此前報道，泥石流造成12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損。除11名失聯群眾外，其餘39名群眾已全部安全轉移。

此外，經搶修後村內道路已基本恢復，截至9月5日晚，受災核心區的電力與通信信號已搶通。

災害在8月就已顯露端倪

據《中國新聞周刊》，當地村民林曉稱「今年天氣太反常了。」在她的印象里，家鄉此前從未遭遇過如此嚴重的自然災害。

林曉表示，這場災害在8月就已顯露端倪，當地從8月起便陸續遭遇持續降雨。她提供的兩張拍攝於8月18日的照片顯示，當時村內河道的水已經漫到了路面。

從屋內向外望去，滑坡堆積的泥土已漫過半個窗戶的高度 。（中國新聞周刊）

泥土沖入村民家中，屋內部分牆體及設施已被衝垮掩埋 。（中國新聞周刊）

進入9月以後，降雨持續，情況逐漸加重。林曉表示，最近幾天當地開始出現山體滑坡。她家的房屋也未能倖免，大量泥石堆積在門口，「甚至還有泥土衝進屋子裏，一整面牆和角落都堆積了泥土。