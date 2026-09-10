青島造船廠外籍貨輪起火20死5傷5人失聯　習近平：全力搜救

《新華社》報道，9月10日上午11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。



《央視新聞》9月10日11時15分許，一外籍貨船在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中發生火情。船上共有42人，其中，12人安全撤出；5人受傷送醫（目前生命體徵平穩）；25人失聯。報道指，明火於下午2時30分左右撲滅。截至下午5時30分，失聯人員已搜救出20人，均無生命體徵。



國家主席習近平指示全力搜救失聯人員、嚴肅追究責任，並要求全國汲取教訓排查火災隱患；國務院總理李強批示全力救治傷員、壓實安全生產責任，山東省正全力開展現場搜救與善後處置工作。



習近平指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

《新華社》報道，9月10日上午11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。

《新華社》報道，9月10日上午11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。

習近平強調，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，深入排查整治各類火災隱患，落實落細防範措施，堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

李強作出批示指出，要抓緊搜救被困人員，全力救治傷員，做好善後處置工作，嚴防次生災害。國務院安委會要舉一反三，進一步壓實各地各條線安全生產責任，深入排查整治風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。

網傳現場圖片。

應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。山東省已組織力量全力做好現場處置等工作。

事故發生後，山東省和青島市立即啓動應急處置機制，組織應急、消防救援、公安、衛生健康、工信等部門全力開展救援工作。目前，山東省委、省人民政府主要負責同志已赴現場指揮事故處置。

該船船身寫著「OCEAN MELODY」號，是一艘建於2006年、懸掛利比利亞（Liberia）旗幟的散裝貨輪（Bulk Carrier），船體總長約189.99公尺，該船載重噸位為55,742噸。

AIS記錄顯示，該船於8月31日抵達青島，隨後進入北海造船廠的修船泊位。截至9月10日下午，該船仍顯示停留在北海造船廠區域內。