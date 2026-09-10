青島造船廠貨輪起火致重大傷亡　習近平指示全力搜救嚴肅追責

《新華社》報道，9月10日上午11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。國家主席習近平指示全力搜救失聯人員、嚴肅追究責任，並要求全國汲取教訓排查火災隱患；國務院總理李強批示全力救治傷員、壓實安全生產責任，山東省正全力開展現場搜救與善後處置工作。



習近平指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

習近平強調，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，深入排查整治各類火災隱患，落實落細防範措施，堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

李強作出批示指出，要抓緊搜救被困人員，全力救治傷員，做好善後處置工作，嚴防次生災害。國務院安委會要舉一反三，進一步壓實各地各條線安全生產責任，深入排查整治風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。

應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。山東省已組織力量全力做好現場處置等工作。