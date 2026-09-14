海南五指山市雨量打破64年紀錄　黃泥水浸路　多架車被沖走｜有片

受熱帶低壓和冷空氣共同影，9月11日8時至14日海南多地降下豪雨。其中五指山市24小時降雨量達616.2毫米，打破1958年以來歷史紀錄。有市民指出，城市道路被黃泥水淹浸，公路上很多車浸在水中，也有車被水沖走。



同日，五指山市將防汛防風Ⅱ級應急響應提升至I級，並在全市範圍實行「五停一關」措施，包括停課、停工、停業、停產、停運及關停旅遊景區。



五指山市24小時降雨量達616.2毫米，打破1958年以來歷史紀錄。（抖音截圖）

公路上很多車浸在水中，也有車被水沖走。（抖音截圖）

有市民指出，城市道路被黃泥水淹浸。（抖音截圖）

受持續強降雨影響，五指山市通什鎮暢好大橋附近一處二層農莊及周邊小民房被洪水圍困，共14名群眾待救援。（五指山新聞）

五指山雨量破64年紀錄 市區水浸停水停電

據九派新聞，海南省氣象局9月14日上午9時40分發佈暴雨二級預警，受南海熱帶低壓殘渦和冷空氣共同影響，過去24小時海南島大部分地區出現暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，預計14日強降水仍將持續。

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五指山市的林先生稱，市區很多地方淹水，他所在位置地勢較高，但旁邊一條河水已淹過公路，河邊圍欄被沖垮，很多地方不能通行，公路上很多車浸在水中，也有車被水沖走。

另一名當地市民邱先生表示，暴雨連下三天，市內停水、停電、停氣，河水已漫到街上，水位基本與路邊街道持平。住在市區酒店的劉先生原計劃去三亞旅遊，因全海南暴雨只能繼續住酒店。

五指山市一所小學發生山體滑坡。（九派新聞）

五指山突發山洪14人獲救

另據新華社，14日上午，受持續強降雨影響，五指山市通什鎮暢好大橋附近一處二層農莊及周邊小民房被洪水圍困，共14名群眾待救援。五指山市消防救援局接警後迅速調派力量趕赴現場，經過近一小時緊張救援，成功將全部被困人員安全轉移。

受持續強降雨影響，五指山市通什鎮暢好大橋附近一處二層農莊及周邊小民房被洪水圍困，共14名群眾待救援。（五指山新聞）

受持續強降雨影響，五指山市通什鎮暢好大橋附近一處二層農莊及周邊小民房被洪水圍困，共14名群眾待救援。（五指山新聞）

同日，五指山市發佈通知，將防汛防風Ⅱ級應急響應提升至I級應急響應，並在全市範圍實行「五停一關」措施。當局呼籲市民留在安全地方，避免外出。