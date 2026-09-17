美國返還58件中國文物和古生物化石　包括百年前被劫掠的菩薩像

路透社報道，特朗普預計9月24日在華盛頓與習近平會面。在中美元首會晤前，9月16日，中國接收美國國土安全調查局文化財產、藝術品與古物項目組返還的58件文物藝術品和古生物化石。



中國駐美大使謝鋒在交接儀式上致詞表示，今次交接的文物多達10批次58件，包含了中美主管部門多年通力合作的成果。其中有一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像，是百餘年前就遭到劫掠、流落海外的藝術珍品，「今天終於踏上歸途。其他的陶俑、石像、古生物化石，也具有很高的歷史、文化和科學價值」。



9月16日，中國接收美國國土安全調查局文化財產、藝術品與古物項目組返還的58件文物藝術品和古生物化石。（中國駐美國大使館微信公眾號）

謝鋒指出，此次文物返還是中美落實兩國元首今年5月在北京會晤的共識、踐行建設性戰略穩定關係新定位的可視化成果，體現了雙方對歷史的負責、對文明的尊重、對正義的堅守，為各國樹立了積極示範，再次證明中美合作可以辦成許多大事、實事、好事，造福兩國、惠及世界。

謝鋒提到，伴隨著民族復興的東風浩蕩，流失海外的中國文物不僅越來越多踏上歸途，而且得到越來越好的保護利用，煥發新的時代光彩，他稱，「文物返還是正義之燈，守護人類共同的文明瑰寶；是進步之梯，見證中華文脈的賡續新生；是合作之橋，拓寬互利共贏的光明大道。」

中國駐美大使謝鋒。（中國駐美國大使館微信公眾號）

國家文物局局長饒權指出，此次返還合作是中美在文化遺產領域落實兩國元首北京會晤共識的最新成果，也是兩國政府部門依據關於限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄開展的重要合作，將進一步促進中美人文交流，推動兩國民心相通。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權，美國國土安全調查局助理局長馬約拉爾分別致辭並簽署交接證書。（中國駐美國大使館微信公眾號）

據了解，此次返回的文物包括一尊來自山西天龍山石窟的菩薩像，是百餘年前就遭到劫掠、流落海外的藝術珍品。

天龍山石窟位於山西太原市西南36公里的天龍山上，東西兩峰共有25座石窟，開鑿時間從東魏、北齊、隋至唐朝，其美學成就可與「雲岡」「龍門」媲美，被梁思成譽為「隋代石窟之最富於建築趣味者」。

1926年，日本文物販子山中定次郎從天龍山石窟盜運了45個佛頭，並將其賣往世界各地，據不完全統計，天龍山石窟約200尊造像被盜。2020年，天龍山第八窟的一顆佛首，由日本華僑捐贈回國，成為天龍山石窟首件回家的被盜文物。